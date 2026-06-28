منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة ضد أستراليا بالمونديال

كشف طبيب منتخب مصر تشخيص إصابة محمد صلاح نجم الفريق وقائده قبل مواجهة أستراليا في دور الـ32 ببطولة كأس العالم عام 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري أن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح أثبتت أنه يعاني من شد في العضلات الخلفية، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة إيران، ليتم استبداله، وقد بدأ اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجي.

وأضاف أبو العلا في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم "أما اللاعب أحمد فتوح فتعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ولن يلحق بمواجهة أستراليا، بينما تعرض محمد عبد المنعم لكدمة شديدة في كاحل القدم ويتم تجهيزه للمباراة ذاتها".

وأصيب اللاعبون الثلاثة خلال التعادل بين مصر وإيران (1-1) في ختام منافسات المجموعة السابعة، فجر السبت.

وغادر صلاح (34 عاماً) المباراة ⁠⁠⁠⁠بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني، بينما لم يتمكن زميله أحمد فتوح من إكمال اللقاء بعد تعرضه لإصابة قوية وإنهاء مصر تغييراتها الخمسة، فيما تعرض عبد المنعم مدافع ‌‌‌‌نيس لإصابة مبكرة بعد لحظات من ارتكابه ركلة جزاء أهدرها مهدي طارمي مهاجم إيران.

وأوضح المدرب حسام حسن ‌‌‌‌بعد المباراة أن صلاح، الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم، طلب الخروج بسبب تعرضه لإصابة.

من جانبه، أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس بعثة منتخب مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، أن صلاح ومحمد عبد المنعم سيكونان جاهزين لمواجهة أستراليا.

وقال أبو زهرة في تصريحات تلفزيونية "محمد صلاح ومحمد عبد المنعم سيكونان جاهزين لمواجهة أستراليا، بينما كان حسام عبد المجيد جاهزا لمباراة إيران، لكن الجهاز الفني فضل إراحته، والأمر نفسه بالنسبة لحمدي فتحي".

وتأهل الفراعنة للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخهم بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط بعد التعادل (1-1) مع بلجيكا، والفوز (3-1) على نيوزيلندا ثم التعادل مع إيران (1-1) أيضاً.

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وسيلتقي منتخبا مصر وأستراليا في مدينة دالاس في التاسعة مساء الجمعة المقبل (بتوقيت مكة المكرمة).

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم بتسجيله هدفاً أمام نيوزيلندا رافعاً رصيده إلى 3 أهداف بعد تسجيل هدف أمام كل من روسيا والسعودية في مونديال عام 2018.