خاض 86 دقيقة فقط.. البديل الذهبي أفضل لاعب في دور المجموعات بكأس العالم

حصد دينيز أونداف مهاجم منتخب ألمانيا ثمار تألقه بنهائيات كأس العالم، بعدما اختير من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب وفق التصنيف الخاص به.

وسجلّ أونداف مهاجم شتوتغارت، 3 أهداف "للمانشفت" وصنع اثنين في دور المجموعات جعلت منه أفضل لاعب من حيث المساهمات التهديفية مقارنة بعدد الدقائق التي لعبها.

أفضل لاعب في دور المجموعات بكأس العالم

وجاءت مساهمات أونداف (29 عاما) هذه رغم مشاركته في 86 دقيقة فقط، ليتفوّق على نجوم اللعبة المشاركين في البطولة، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي فينيسيوس جونيور والنرويجي إيرلنغ هالاند.

وبحسب تصنيف الفيفا (Fifa-Power-Ranking) والذي يعتمد على البيانات التي يتم جمعها أثناء المباريات، فقد جمع أونداف 8.38 نقطة.

ويتفوق أونداف على ميسي الهدّاف التاريخي للبطولة، والذي حلّ بالمركز الثاني بعدما جمع 8.33 نقطة وفق التصنيف ذاته.

وفرض المغربي إسماعيل صابيري اسمه ضمن العشرة الأوائل إذ حصد 7.07 نقطة، بعد تسجيله 3 أهداف في دور المجموعات.

أفضل 10 لاعبين في دور المجموعات لكأس العالم 2026 وفق تصنيف الفيفا:

الألماني دنيز أونداف: 8.37 نقطة.

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 8.33 نقطة.

الفرنسي كيليان مبابي: 8.12 نقطة.

البرازيلي فينيسيوس جونيور: 7.91 نقطة.

السويسري يوهان مانزامبي: 7.65 نقطة.

الفرنسي عثمان ديمبيلي: 7:52 نقطة.

النرويجي إيرلنغ هالاند: 7.33 نقطة.

الهولندي كريسينسيو سامرفيل: 7.08 نقطة.

النيوزلندي إليجاه جاست: 7.08 نقطة.

المغربي إسماعيل صابيري: 7.07 نقطة.

إشادة ألمانية

وتغنت صحيفة "بيلد" (bild) الألمانية بمواطنها أونداف بقولها "ببساطة، هو اللاعب الأكثر فعالية من بين الأسماء المذكورة".

ورغم أرقامه هذه، فإن وضعية أونداف مع منتخب ألمانيا تثير حالة من الاستغراب في أوساط الصحافة المحلية، إذ ما زال مدربه جوليان ناغلسمان يرفض إشراكه في التشكيلة الأساسية، خاصة في مباراة الاكوادور التي كان ينتظر الجميع مشاركته من البداية باعتبارها مباراة هامشية بالنسبة "للمانشفت".

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لكن المدرب الشاب (38 عاما) فضّل إبقائه إلى جانبه ومن ثم الدفع به في الشوط الثاني، تماما كما حدث في أول مباراتين ضد كوراساو وكوت ديفوار.

وقال ناغلسمان "هناك دائما نقاش حول هذا الأمر، يمكننا إشراكه أساسيا والاستفادة من جودته منذ البداية لكننا نأمل في استمرار تألقه كبديل، هذه هي الفكرة التي نتبناها حاليا".

وأوضح "إذا بدأ أونداف المباراة فهناك احتمال كبير أننا سنضطر إلى إخراج لاعب آخر. من هو اللاعب في الفريق الذي يمتلك هذه القدرة الحقيقية لإنهاء الكرة في الشباك عندما تتعقد المباراة؟".

وتتوقع الصحيفة استمرار جلوس أونداف على مقاعد البدلاء في مباراة ألمانيا ضد باراغواي المقررة يوم الاثنين عند الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة لحساب دور الـ32 من كأس العالم.

وختمت "سيظل أونداف الورقة الرابحة الأولى لألمانيا وناغلسمان رغم أنه حاليا أفضل لاعب في البطولة بأكملها في تصنيف فيفا".