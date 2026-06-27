3 أسباب وراء اكتساح فرنسا النرويج وانتزاع صدارة المجموعة

أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات في كأس العالم 2026 بالعلامة الكاملة بعدما اكتسح النرويج 4-1، في مباراة شهدت تألق عثمان ديمبيلي بصورة استثنائية وتحول كيليان مبابي إلى صانع ألعاب، بينما كشفت المواجهة عن بعض نقاط الضعف في تشكيلة المنتخب النرويجي قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتمثلت أهم النقاط التي مكنت الديوك من الفوز العريض على النرويج في ما يلي:

فعالية عالية من ديمبيلي

احتاج عثمان ديمبيلي سنوات طويلة ليترك بصمته الحقيقية في البطولات الكبرى مع المنتخب الفرنسي. فبعد مشاركاته السابقة في كأس العالم وبطولة أوروبا دون تسجيل أي هدف، بدأ جناح باريس سان جيرمان أخيرا في فرض نفسه خلال مونديال 2026.

وبعد أن افتتح سجله التهديفي في المباراة الماضية أمام العراق، واصل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما تألقه أمام النرويج بتسجيله ثلاثية في الشوط الأول، ليقود فرنسا إلى انتصار كبير وحسم صدارة المجموعة.

وجاء الهدف الأول بعد انطلاقة سريعة ومراوغة ناجحة للظهير الأيسر فريدريك بيوركان قبل تسديدة متقنة في مرمى إيغيل سيلفيك، بينما تشابه الهدفان الثاني والثالث بعدما توغل ديمبيلي من الجهة اليمنى وسدد بقدمه اليسرى نحو الزاوية البعيدة.

وباتت هذه الثلاثية ثاني أسرع "هاتريك" في تاريخ كأس العالم، كما أصبح ديمبيلي رابع لاعب فرنسي فقط يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بالمونديال، بعد جوست فونتين وكيليان مبابي.

وتعكس الأرقام حجم تأثير النجم الفرنسي، إذ سدد ثلاث كرات بين الخشبات الثلاث، سجل منها ثلاثة أهداف، رغم أن مجموع الأهداف المتوقعة لتسديداته بلغ 0.45 فقط، في حين وصلت قيمة الأهداف المتوقعة بعد التسديد إلى 1.45، وهو ما يؤكد جودة إنهائه للهجمات.

كما صنع فرصتين، ولمس الكرة 51 مرة، وأكمل 17 تمريرة في الثلث الأخير قبل خروجه في الشوط الثاني.

عمق التشكيلة الفرنسية مقارنة مع محدودية النرويج

رغم أن المدرب النرويجي ستوله سولباكن أجرى عشرة تغييرات على تشكيلته الأساسية بعد ضمان التأهل، فإن المباراة كشفت محدودية البدائل مقارنة بالمنتخبات الكبرى.

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ووجدت فرنسا مساحات كبيرة على الجهة اليمنى للهجوم، حيث عانى فريدريك بيوركان لتعويض ديفيد مولر وولفه، ولم يتمكن من مجاراة تحركات ديمبيلي، خاصة في الهدف الأول.

وتلقى الظهير النرويجي ضربة إضافية بعدما غادر المباراة بين الشوطين، في إشارة واضحة إلى معاناته الدفاعية.

كما كشفت المباراة اعتماد النرويج الكبير على إرلينغ هالاند، إذ لم ينجح يورغن ستراند لارسن في تعويض غياب النجم الهداف، سواء من حيث الحضور الهجومي أو القدرة على تهديد المرمى الفرنسي.

وزادت الأمور سوءا بعدما أهدر لارسن ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني، كانت كفيلة بإعادة النرويج إلى أجواء المباراة.

ورغم ذلك، برز بعض اللاعبين بصورة إيجابية، مثل أوسكار بوب الذي تسبب في ركلة الجزاء، وثيلو آسغارد الذي سجل هدف النرويج الوحيد بعد مجهود فردي مميز، إضافة إلى الحارس سيلفيك الذي منع خسارة أكبر.

تحول مبابي إلى صانع ألعاب

دخل كيليان مبابي المباراة على أمل الاقتراب أكثر من الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في كأس العالم، بعدما وصل إلى 16 هدفا معادلا رقم ميروسلاف كلوزه، وبفارق هدفين فقط عن ليونيل ميسي.

لكن قائد فرنسا اختار هذه المرة دورا مختلفا، إذ تحول إلى صانع ألعاب ومنح زملاءه فرصة التألق.

وصنع مهاجم ريال مدريد الهدف الأول بتمريرة متقنة في ظهر الدفاع إلى ديمبيلي، قبل أن يمنحه التمريرة الثانية رغم تعرضه لعرقلة خلال الهجمة.

وخلال المباراة, صنع مبابي أربع فرص، وهو الرقم الأعلى بين لاعبي فرنسا، كما أكمل 16 تمريرة في الثلث الأخير وثلاث تمريرات طويلة، ما يعكس دوره الجديد في صناعة اللعب والربط بين الخطوط.

وأظهر قائد المنتخب الفرنسي وجها جماعيا، مؤكدا أن مساهمته لا تقتصر على تسجيل الأهداف، رغم أن مطاردة الرقم التاريخي لهدافي كأس العالم لا تزال قائمة.

فرنسا تواصل الإقناع

بالفوز على النرويج، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية، مؤكدا جاهزيته للمنافسة على اللقب، بينما ستدخل النرويج الأدوار الإقصائية وهي مطالبة بمعالجة مشكلات العمق الفني والبدائل إذا أرادت الذهاب بعيدا في البطولة.

وبينما خطف ديمبيلي الأضواء بثلاثيته التاريخية، أثبت مبابي مرة أخرى أن تأثيره لا يقاس فقط بعدد الأهداف، بل بقدرته على قيادة المنتخب الفرنسي وتوجيه إيقاعه الهجومي.