رياضة|كأس العالم 2026

12 رحلة جوية استثنائية لنقل الجماهير المغربية إلى مونتيري

حفظ

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 24, 2026 Morocco's Achraf Hakimi celebrates after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis
منتخب المغرب يتطلع للذهاب بعيدا في مونديال 2026 (رويترز)
Published On 27/6/2026

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج جوي استثنائي لنقل المشجعين إلى مدينة مونتيري المكسيكية، لمساندة أسود الأطلس في مباراتهم المقبلة المقررة يوم الاثنين 29 يونيو/حزيران، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وأكد حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، أن الشركة، بصفتها الناقل الرسمي للمنتخب الوطني، حرصت على تعبئة جميع إمكانياتها في وقت قياسي لتلبية طلب الجماهير المغربية الراغبة في الوقوف خلف المنتخب، كما حدث خلال مباريات دور المجموعات.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويتضمن البرنامج 12 رحلة استثنائية، منها 6 رحلات ذهاب من الدار البيضاء إلى مونتيري بين يومي السبت والاثنين، و6 رحلات إياب بين الثلاثاء والخميس، بطاقة استيعابية تتجاوز 3000 مقعد.

وأوضحت الشركة أن هذه العملية تمثل سابقة في تاريخ الخطوط الملكية المغربية، إذ ستكون المرة الأولى التي تؤمن فيها رحلات مباشرة إلى مدينة مونتيري وإلى المكسيك بشكل عام.

وسيتم تشغيل الرحلات بواسطة طائرات حديثة بعيدة المدى، فيما تستغرق الرحلة حوالي 11 ساعة في كل اتجاه، مع توفير أفضل ظروف الراحة والسلامة للمسافرين.

وحددت "لارام" سعر التذكرة ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية بـ10 آلاف درهم مغربي (نحو 1000 دولار)، مع الإشارة إلى أن السعر غير قابل للتغيير أو الاسترداد. كما ذكرت الشركة الراغبين في السفر بضرورة التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، أو إحدى التأشيرات السارية للولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن، والتي تسمح أيضا بدخول الأراضي المكسيكية.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا للدعم اللوجستي الذي وفرته الخطوط الملكية المغربية للجماهير منذ انطلاق البطولة، في محاولة لتكرار المشاهد الاستثنائية التي صنعها المشجع المغربي في مونديال قطر 2022، ومواصلة الحضور القوي في النسخة الحالية من كأس العالم.

إعلان
المصدر: الصحافة المغربية

إعلان