12 رحلة جوية استثنائية لنقل الجماهير المغربية إلى مونتيري

أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن إطلاق برنامج جوي استثنائي لنقل المشجعين إلى مدينة مونتيري المكسيكية، لمساندة أسود الأطلس في مباراتهم المقبلة المقررة يوم الاثنين 29 يونيو/حزيران، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وأكد حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، أن الشركة، بصفتها الناقل الرسمي للمنتخب الوطني، حرصت على تعبئة جميع إمكانياتها في وقت قياسي لتلبية طلب الجماهير المغربية الراغبة في الوقوف خلف المنتخب، كما حدث خلال مباريات دور المجموعات.

ويتضمن البرنامج 12 رحلة استثنائية، منها 6 رحلات ذهاب من الدار البيضاء إلى مونتيري بين يومي السبت والاثنين، و6 رحلات إياب بين الثلاثاء والخميس، بطاقة استيعابية تتجاوز 3000 مقعد.

وأوضحت الشركة أن هذه العملية تمثل سابقة في تاريخ الخطوط الملكية المغربية، إذ ستكون المرة الأولى التي تؤمن فيها رحلات مباشرة إلى مدينة مونتيري وإلى المكسيك بشكل عام.

وسيتم تشغيل الرحلات بواسطة طائرات حديثة بعيدة المدى، فيما تستغرق الرحلة حوالي 11 ساعة في كل اتجاه، مع توفير أفضل ظروف الراحة والسلامة للمسافرين.

وحددت "لارام" سعر التذكرة ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية بـ10 آلاف درهم مغربي (نحو 1000 دولار)، مع الإشارة إلى أن السعر غير قابل للتغيير أو الاسترداد. كما ذكرت الشركة الراغبين في السفر بضرورة التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، أو إحدى التأشيرات السارية للولايات المتحدة أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن، والتي تسمح أيضا بدخول الأراضي المكسيكية.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا للدعم اللوجستي الذي وفرته الخطوط الملكية المغربية للجماهير منذ انطلاق البطولة، في محاولة لتكرار المشاهد الاستثنائية التي صنعها المشجع المغربي في مونديال قطر 2022، ومواصلة الحضور القوي في النسخة الحالية من كأس العالم.