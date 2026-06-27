وثيقة نادرة بخط يده.. كيف تنبأ فلوريان فيرتز بمستقبله وهو في سن الـ12؟

يعرض المتحف الألماني لكرة القدم حاليا وثيقة استثنائية تسلط الضوء على البدايات المبكرة لأحد أبرز نجوم كرة القدم في الوقت الحالي. الوثيقة عبارة عن رسالة شخصية كتبها صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز في 28 مايو/أيار 2015، عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما فقط، كاشفا فيها عن طموحاته البريئة وأحلامه التي تحولت اليوم إلى واقع ملموس على الساحة الدولية.

تفاصيل رسالة الطفولة والطموحات المبكرة التي خطها فيرتز بيده عندما كان طالبا في الصف السادس بمدرسة أبتي في مدينة براوفيلر، تضمنت تفاصيل يومياته البسيطة. وأشار الطفل حينها إلى حبه للغة الإنجليزية والتربية البدنية، وشغفه بكرة القدم الذي دفعه بحماس للعب في فئة عمرية أكبر من فئته في الموسم التالي.

ولم تخلُ الرسالة من الجانب الإنساني البريء، حيث عبر عن انزعاجه المؤقت من ابتعاد بعض أصدقائه في المدرسة، مع احتفاظه بتفاؤل كبير بأن الأمور ستتحسن. وفي ختام رسالته، رتب فيرتز أولوياته المستقبلية بوضوح؛ بدءا من إنهاء دراسته الثانوية وتكوين عائلة، وصولا إلى الإفصاح عن حلمه الأكبر والهدف الأبرز: "أن أصبح لاعب كرة قدم محترفا، وأقدم أداء بنفس مستوى مثلي الأعلى نيمار جونيور".

مسيرة دولية تتجاوز أحلام الطفولة

بعد مرور سنوات على كتابة تلك الأسطر، لم يكتفِ نجم باير ليفركوزن السابق وليفربول الإنجليزي حاليا بتحقيق حلم طفولته، بل تجاوزه ليصبح ركيزة أساسية في صفوف المنتخب الألماني الأول (المانشافت).

وقد بدأ فيرتز مسيرته الدولية مبكرا في سبتمبر/أيلول 2021 وهو في الثامنة عشرة من عمره. وسرعان ما حفر اسمه في السجلات التاريخية لكرة القدم الألمانية في مارس/آذار 2024، عندما أحرز أسرع هدف في تاريخ المنتخب الألماني بعد 7 ثوان فقط من انطلاق مباراة ودية أمام المنتخب الفرنسي.

وتوج النجم الشاب تألقه اللافت بمشاركة استثنائية في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي استضافتها بلاده، حيث قص شريط أهداف البطولة بتسجيله الهدف الافتتاحي في شباك اسكتلندا.

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وبات فيرتز يشكل اليوم، جنبا إلى جنب مع زميله جمال موسيالا، ثنائيا هجوميا قويا يحمل آمال الجماهير الألمانية في مونديال 2026، ليثبت للعالم أن أحلام الطفولة المكتوبة على الورق، متى ما رافقها العمل الجاد، قادرة على صناعة أساطير على المستطيل الأخضر.

ويستعد فلوريان فيرتز رفقة المنتخب الألماني لخوض مواجهة مرتقبة وقوية أمام باراغواي، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، وذلك يوم الاثنين 29 يونيو/حزيران الجاري على ملعب جيليت.