موعد مباراة البرازيل ضد اليابان في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية في دور الـ16 من كأس العالم 2026، حين يصطدم المنتخب البرازيلي بنظيره الياباني، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول ضمن أولى مراحل الإقصاء المباشر، حيث تُحسم المباريات خلال 90 دقيقة، مع إمكانية اللجوء إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح لمواصلة المشوار أو مغادرة البطولة.

ومع انتهاء دور المجموعات، تبدأ مرحلة جديدة أكثر حسمًا وإثارة، تُعرف بصدامات الكبار وتباين المدارس الكروية، حيث تتقاطع الأساليب المختلفة وتُحسم التفاصيل الصغيرة مصير المنتخبات على أرض الملعب.

موعد مباراة البرازيل ضد اليابان

تقام مباراة البرازيل ضد اليابان في دور الـ16 من كأس العالم يوم الاثنين 29 يونيو/حزيران في ملعب هيوستن عند الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية والدوحة ومصر، وعند الساعة الثانية ظهرا (14:00) بتوقيت ريو دي جانيرو. وعند الساعة الثانية فجرا (02:00) من صباح الثلاثاء 30 يونيو/حزيران بتوقيت طوكيو.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد اليابان

بي إن سبورتس ماكس (beIN SPORTS Max)

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حظوظ المنتخبين

بلغ المنتخب البرازيلي الدور ثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، إثر تحقيقه انتصارين وتعادل واحد، مؤكدا قوته الهجومية بتسجيله سبعة أهداف، مقابل هدف وحيد استقبلته شباكه، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

المنتخب البرازيلي، بطل العالم خمس مرات، يدخل هذا الدور بثقة كبيرة بعد أداء لافت في مباريات دور المجموعات، وأبرزها الانتصار العريض على إسكتلندا بنتيجة 3-0، في مباراة عكست سيطرة فنية وبدنية جعلته من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

في المقابل، قدّم المنتخب الياباني، "الساموراي الأزرق"، مستويات مميزة خلال الدور الأول، ونجح في إثبات قدرته على مقارعة كبار المنتخبات، بعدما فرض التعادل 2-2 على هولندا في مباراة قوية أكدت صلابته وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات، كما انتصر برباعية نظيفة على منتخب تونس، وحافظ على سلسلة اللاهزيمة في الجولة الثالثة بتعادله مع السويد بهدف لمثله.

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وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى المواجهات الفردية داخل اللقاء، إذ يبرز اسم فينيسيوس جونيور، النجم البرازيلي وأحد أبرز عناصر الخط الهجومي في "السيليساو"، والذي خاض جميع مباريات دور المجموعات أساسيا، ليكون الورقة الهجومية الأهم في تشكيلته.

في الجهة المقابلة، يبرز تاكيفوسا كوبو، لاعب ريال سوسيداد الصاعد بقوة في الدوري الإسباني، والذي يُلقب بـ"ميسي اليابان"، بعد تألقه اللافت، خاصة في المباراة الافتتاحية أمام هولندا التي انتهت بالتعادل 2-2.

كما يعوّل المنتخب الياباني على دايتشي كامادا، القلب النابض لخط الوسط، إلى جانب المهاجم أياسي أوييدا، الذي يقدم مستويات لافتة، ضمن منظومة جماعية منظمة وفعالة جعلت "الساموراي الأزرق" من أكثر الفرق انضباطا في البطولة.

ويسيطر منتخب البرازيل على مواجهاته السابقة ضد اليابان، حيث انتصر في 6 مباريات منذ كأس العالم 2006 بألمانيا، في حين انتصر المنتخب الياباني في آخر مواجهة ودية بين المنتخبين بنتيجة 3-2 في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتعد المواجهة بين البرازيل واليابان اختبارا حقيقيا بين القوة الهجومية والخبرة البرازيلية، وبين التنظيم والانضباط التكتيكي الياباني، في مباراة تُوصف بأنها من أبرز مواجهات هذا الدور، وقد تُحسم بتفاصيل صغيرة في ليلة لا تحتمل الأخطاء.