مصطفى شوبير يكشف "التكتيك السري" لإحباط ضربة جزاء إيران

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، اعتزازه البالغ بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالتأهل إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 عقب التعادل مع منتخب إيران بهدف لمثله في ختام دور المجموعات، مشيرا إلى أن هذا النجاح يحسب للمجموعة كاملة ولا يتوقف عند تألقه الفردي.

وأوضح شوبير أن جميع اللاعبين قدموا أداء رجوليا وتحملوا المسؤولية كاملة طوال اللقاء، وشدد على الدور الكبير الذي لعبه المدافع ياسر إبراهيم في اللحظات الأخيرة من المباراة لإنقاذ فرصة محققة، مؤكدا أن الفريق عانى من إصابات عديدة وإجهاد كبير لكنه نجح في تحقيق النتيجة المطلوبة في النهاية.

التصدي لركلة الجزاء

وعن علاقته بزملائه الحراس، أعرب مصطفى شوبير عن فخره بالتواجد معهم، مشيدا بالحارس محمد الشناوي وتاريخه الكبير وحرصه الدائم على تقديم الدعم والنصح ومشاركة خبراته مع بقية الحراس في الفريق المصري.

وفيما يتعلق بركلة الجزاء التي نجح في التصدي لها واللحظات العصيبة التي عاشها الجميع، أشار شوبير إلى أن التوفيق كان حليفه أولا وأخيرا، لافتا إلى العمل الكبير الذي يقوم به محلل الأداء مع حراس المرمى من خلال دراسة مسددي الفرق المنافسة بدقة وإرسال كافة البيانات والزوايا المتوقعة للتسديد.

وأضاف شوبير أن الحراس يتحدثون دائما قبل المباريات لدراسة كافة الاحتمالات المتاحة في الملعب، معربا عن أمنياته في استمرار هذا التوفيق لمساعدة الفريق.

الاستعداد لمواجهة أستراليا

وحول الهدف الإيراني الذي ألغاه الحكم بعد تصديه أولا للكرة، أبدى حارس الفراعنة رغبته الدائمة في تقديم الأفضل والحفاظ على نظافة الشباك والتعامل بفاعلية أكبر مع الكرات الثانية، مشيرا إلى وجود نقاط فنية عديدة سيعمل مع الجهاز الفني على تطويرها وتلافيها في المراحل المقبلة.

ويتطلع شوبير إلى المواجهة المقبلة للمنتخب المصري أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 واصفا إياها بالمواجهة الصعبة أمام منافس قوي وسريع يمتلك مؤهلات بدنية عالية ويمتاز بالكرات العرضية والخطورة في الكرات الثابتة.

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وأكد شوبير أن الجهاز الفني واللاعبين سيشرعون فورا في دراسة المنتخب الأسترالي بشكل دقيق بعد الانتهاء من الاحتفال بالتأهل، معربا عن أمله الكبير في مواصلة المشوار والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال لإسعاد الجماهير المصرية.

وفي ختام حديثه، عبر شوبير عن فخر الفريق بإنهاء دور المجموعات بسجل خال من الهزائم في المباريات الثلاث الأولى، مؤكدا أن هذا الجيل عازم على كتابة التاريخ في هذه البطولة العالمية.