من زعامة أفريقيا إلى كتابة التاريخ بالمونديال.. مصر تتأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026

ضمن المنتخب المصري التأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 لكرة القدم ليؤكد مكانته كأعرق المنتخبات في تاريخ الساحرة المستديرة على المستويين العربي والأفريقي.

كانت مصر قد ضمنت تأهلها قبل مواجهة إيران، لكن التعادل 1-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة حسم موقعها النهائي في جدول الترتيب، لتنهي الدور الأول في المركز الثاني خلف بلجيكا. وبذلك ضرب "الفراعنة" موعداً مع منتخب أستراليا، وصيف المجموعة الرابعة، في الدور الـ32 من كأس العالم 2026.

وأُعلن رسمياً عن تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم في ديسمبر عام 1921، وانضم لعضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1923، ولعبت مصر دوراً محورياً في تأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عام 1957.

ريادة مصر المونديالية والأولمبية

كانت مصر سبّاقة كأول منتخب عربي وأفريقي يشارك في نهائيات كأس العالم بعد سنوات قليلة من الانضمام للفيفا، وذلك في نسخة إيطاليا 1934. وعادت لتمثيل العرب وأفريقيا في المونديال مرتين إضافيتين؛ الأولى في إيطاليا 1990، والثانية في روسيا 2018 لكنها لم تتخطى الدور الأول.

وتظل بطولة كأس العالم القارات 2009 في جنوب أفريقيا ألمع مشاركات مصر الدولية. بعدما قدم الفراعنة أداءً تاريخياً أمام المنتخب البرازيلي انتهى بخسارة مشرفة بصعوبة بالغة 4-3، قبل أن يحققوا نصرا تاريخيا على منتخب إيطاليا (بطل العالم آنذاك ومونديال 2006) بهدف دون رد برأسية محمد حمص.

وعلى الصعيد الأولمبي، تركت الكرة المصرية بصمة قوية بتحقيقها المركز الرابع في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في نسختين تاريخيتين، الأولى في أمستردام 1928 بعد اكتساح تركيا (7-1) في الدور الأول، ثم الفوز على البرتغال (2-1) في ربع النهائي، والثانية في طوكيو 1964 بعد التعادل مع البرازيل، واكتساح كوريا الجنوبية (10-0) في دور المجموعات ثم الفوز على غانا (5-1) في ربع النهائي.

إنجاز مصري في مونديال الشباب

وفي محطة عالمية بارزة على مستوى الفئات السنية، سطر "شباب الفراعنة" إنجازاً استثنائياً بحصدهم الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للشباب بالأرجنتين عام 2001 تحت قيادة المدرب الوطني شوقي غريب؛ حيث تجاوز المنتخب دور المجموعات رغم البداية المتذبذبة والخسارة أمام الأرجنتين (1-7)، ليعوض ذلك بالفوز على فنلندا (2-1) والتعادل مع جامايكا، ثم انتفض في الأدوار الإقصائية مطيحاً بالولايات المتحدة (2-0) في دور الـ16، وتخطى عقبة هولندا في ربع النهائي (2-1)، ورغم تعثره في نصف النهائي أمام غانا (0-2) صعد لمنصة التتويج باقتناص الميدالية البرونزية بعد تغلبه بجدارة على باراغواي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الرقم القياسي لكأس أمم أفريقيا

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية اللقب المفضل للمنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة الأكبر في القارة السمراء برصيد 7 ألقاب.

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وتُوجت مصر بأول نسختين من كأس أفريقيا في عامي 1957 بالسودان و1959 بالقاهرة واستعادت اللقب في نسخة 1986 على ملعب استاد القاهرة، ثم عادت للتتويج خارج الديار في نسخة 1998 ببوركينا فاسو بقيادة المدرب التاريخي الراحل محمود الجوهري.

وسطر المنتخب المصري إنجازاً تاريخيا غير مسبوق بقيادة المدرب حسن شحاتة، باحتكار اللقب الأفريقي لثلاث نسخ متتالية أعوام 2006 في مصر، 2008 (غانا)، و2010 (أنغولا)، وهو رقم قياسي صامد حتى اليوم.