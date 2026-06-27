مشهد غريب.. منتخب السويد يستعد لمواجهة فرنسا وسط الأنقاض

في مشهد غريب لا يتكرر كثيرا، وجد المنتخب السويدي نفسه يخوض تدريباته الاستعدادية لثمن نهائي مونديال 2026 وسط ركام وأنقاض عمليات هدم وإعادة بناء.

تحت أشعة الشمس الحارقة في مدينة فريسكو، شمال دالاس، أقام المنتخب الإسكندنافي معسكره التدريبي على أرضية "ملعب تويوتا"، وهو الملعب الذي يمر حاليا بمرحلة تجديد شاملة للدخول في "حقبة جديدة" بحلول عام 2028. لكن الاستعدادات لم تخلُ من الإثارة والخطورة، بعد تعرض الملعب لحادثة انهيار مفاجئ لأحد المدرجات نتيجة خطأ في عمليات الإزالة.

مدرج ينهار في "الاتجاه الخاطئ"

ونقلا عن موقع "آر إم سي (RMC) الفرنسي" فإن الواقعة أثارت دهشة اللاعبين فور وصولهم، حيث صرّح المهاجم السويدي بيسفورت زينلي لصحيفة بيلد (BILD) الألمانية قائلا: "كنت أتساءل فقط: ماذا حدث هنا؟ على حد علمي، لم تكن هناك عاصفة! سمعت لاحقا أن جزءا من المدرجات انهار على الجانب الخطأ أثناء عمليات الهدم".

من جانبه، طمأن المدير الرياضي للمنتخب، ستيفان بيترسون، الجماهير ووسائل الإعلام مؤكدا عدم وقوع أي إصابات، وأوضح تفاصيل الحادثة قائلا: "كانوا يحاولون هدم جزء من المنشأة، ويبدو أن الكتلة الخرسانية سقطت في الاتجاه الخاطئ. ربما استخدموا عبوة ناسفة وحدث خطأ ما في الحسابات. ورغم الغرابة، فإننا نستطيع استخدام الملعب وبقية المرافق بشكل طبيعي وآمن تماما".

تحدٍّ لوجستي ومواجهة نارية مرتقبة

رغم هذا التحدي اللوجستي غير المألوف، يواصل رجال المدرب غراهام بوتر تركيزهم الكامل على المهمة الجسيمة التي تنتظرهم يوم الثلاثاء المقبل 30 يونيو/حزيران الجاري، حيث يصطدمون بالمنتخب الفرنسي في دور الـ32 من المونديال عند الساعة 11:00 مساء بتوقيت فرنسا.

وكانت السويد قد حجزت مقعدها في الأدوار الإقصائية كواحدة من أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث، بعد مسيرة متذبذبة في دور المجموعات شهدت:

فوزا عريضا على تونس بنتيجة (5-1).

تعادلا إيجابيا مثيرا أمام اليابان (1-1).

هزيمة ثقيلة وقاسية على يد هولندا بنتيجة (5-1).

رحلة شاقة نحو ملعب النهائي

لن تقتصر متاعب السويديين على جدران ملعب دالاس المتداعية، بل سيتعين على البعثة خوض رحلة طيران طويلة وشاقة باتجاه الساحل الشرقي وتحديدا إلى نيويورك، حيث ستُقام المباراة المرتقبة في "إيست روثرفورد" على أرضية الملعب التاريخي المرشح لاستضافة المباراة النهائية للبطولة.

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وفي المقابل، يبدو أن المنتخب الفرنسي يتمتع بأفضلية نسبية من حيث التنقل، إذ يقع معسكره التدريبي المستقر في مدينة بوسطن، على مسافة غير بعيدة من موقع الموقعة الكروية المنتظرة.