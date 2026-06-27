مدرب كاب فيردي يتحدى ميسي: "لا شيء مستحيل"

أكد بوبيستا، المدير الفني لمنتخب كاب فيردي أن "لا شيء مستحيل"، بعدما نجح منتخب بلاده في حجز مقعده بدور الـ32 من كأس العالم 2026، ليضرب موعدا مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

ولم يكن كثيرون يتوقعون أن يتمكن المنتخب، الذي يحتل المركز 67 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من تجاوز مجموعة ضمت منتخبي إسبانيا وأوروغواي، لكنه بات الآن على موعد مع مواجهة ليونيل ميسي، الذي يقدم مستويات مميزة في البطولة.

"لا شيء مستحيل"

وقال المدرب بوبيستا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بالنسبة لنا، لا شيء مستحيل".

وأضاف: "يجب أن نشعر نحن، وشعب كاب فيردي، بالفخر بما حققه هذا المنتخب. وقبل أي شيء، نحن فخورون بفرصة مواجهة منتخب الأرجنتين".

وتابع: "منذ البداية، كان أحد أهدافنا هو التعريف ببلدنا أمام العالم".

واختتم تصريحاته قائلا: "أن نتمكن من مواجهة الأرجنتين وليونيل ميسي في هذه المرحلة من البطولة، فهذا أمر رائع لبلدنا، بغض النظر عن نتيجة المباراة نفسها".

تعادل ثمين

وكان التعادل السلبي أمام المنتخب السعودي كافيا لمنح منتخب كاب فيردي وصافة المجموعة الثامنة، متقدما بفارق نقطة واحدة على منتخب أوروغواي صاحب المركز الثالث.

وبهذا التعادل الثالث، حافظ منتخب كاب فيردي على سجله الخالي من الهزائم في أول مشاركة له بتاريخ كأس العالم، بينما عمت الاحتفالات أرجاء البلاد بعد تأكد تأهله، مستفيدا من خسارة أوروغواي أمام إسبانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن منتخب كاب فيردي، الدولة الأفريقية التي يزيد عدد سكانها قليلا على 500 ألف نسمة، سيواجه حامل اللقب منتخب الأرجنتين في مدينة ميامي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32.