رياضة|كأس العالم 2026|السعودية

مدرب السعودية يكشف "أكبر مشكلة" في آخر مباريات المونديال

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Cape Verde's defender #08 Joao Paulo (L) and Saudi Arabia's midfielder #20 Sultan Mandash jump for the ball during the 2026 World Cup Group H football match between Cape Verde and Saudi Arabia at the Houston Stadium in Houston on June 26, 2026.
السعودية لم تحقق أي انتصار في مونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 27/6/2026

اعتبر المدرب جورجيوس دونيس أن عجز المنتخب السعودي عن الاحتفاظ بالكرة وخلق فرص هجومية كان السبب في تعادل الفريق دون أهداف مع الرأس الأخضر في ملعب هيوستن، في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026.

وودعت السعودية المونديال من مرحلة المجموعات بعد تعادلين أمام أوروغواي والرأس الأخضر وخسارة أمام إسبانيا لتتذيل مجموعتها برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن أوروغواي.

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وقال المدرب اليوناني للأخضر: "كان أداؤنا ضعيفا للغاية في صناعة الفرص. لا يمكن للمرء أن يفوز بمباراة بهذه الطريقة".

وأضاف أن السعودية واجهت صعوبات في الضغط على خط دفاع الرأس الأخضر، باستثناء فترة قصيرة في الشوط الثاني.

"خط هجومنا لم يكن في أفضل حالاته. كانت أكبر مشكلاتنا اليوم هي صناعة الفرص، وكان ذلك واضحا للعيان".

وأشاد دونيس بلاعبيه، قائلا إن رحلة كأس العالم كانت تجربة جيدة، لكنه سيحتاج إلى إعادة تقييم الأداء في المستقبل.

وقال: "لم يكن هذا ما أردناه، لأننا عندما نلعب مباراة كهذه ضد فريق يماثلنا في المستوى تقريبا، فإن مستوانا لم يكن جيدا. وهذا مدعاة للقلق".

واختتم تصريحاته قائلا: "كانت التجربة جيدة، وأود أن أشكر اللاعبين".

المصدر: رويترز

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