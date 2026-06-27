مدرب السعودية يكشف "أكبر مشكلة" في آخر مباريات المونديال

اعتبر المدرب جورجيوس دونيس أن عجز المنتخب السعودي عن الاحتفاظ بالكرة وخلق فرص هجومية كان السبب في تعادل الفريق دون أهداف مع الرأس الأخضر في ملعب هيوستن، في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026.

وودعت السعودية المونديال من مرحلة المجموعات بعد تعادلين أمام أوروغواي والرأس الأخضر وخسارة أمام إسبانيا لتتذيل مجموعتها برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن أوروغواي.

وقال المدرب اليوناني للأخضر: "كان أداؤنا ضعيفا للغاية في صناعة الفرص. لا يمكن للمرء أن يفوز بمباراة بهذه الطريقة".

وأضاف أن السعودية واجهت صعوبات في الضغط على خط دفاع الرأس الأخضر، باستثناء فترة قصيرة في الشوط الثاني.

"خط هجومنا لم يكن في أفضل حالاته. كانت أكبر مشكلاتنا اليوم هي صناعة الفرص، وكان ذلك واضحا للعيان".

وأشاد دونيس بلاعبيه، قائلا إن رحلة كأس العالم كانت تجربة جيدة، لكنه سيحتاج إلى إعادة تقييم الأداء في المستقبل.

وقال: "لم يكن هذا ما أردناه، لأننا عندما نلعب مباراة كهذه ضد فريق يماثلنا في المستوى تقريبا، فإن مستوانا لم يكن جيدا. وهذا مدعاة للقلق".

واختتم تصريحاته قائلا: "كانت التجربة جيدة، وأود أن أشكر اللاعبين".