"لحظة مهمة ولكن".. ديمبلي يبقى متواضعا بعد هاتريك النرويج

في الوقت الذي تصدر فيه عثمان ديمبيلي المشهد بـ "هاتريك" قاد به فرنسا للفوز (4-1) على النرويج في ختام دور المجموعات لمونديال 2026، اختار المهاجم الفرنسي تجاوز لغة الأرقام الشخصية، محولاً بوصلة تصريحاته في المنطقة المختلطة نحو "أولوية التركيز" على التحديات المقبلة، معتبراً أن الوصول لمراحل الحسم يتطلب طي صفحة الدور الأول والتركيز المطلق على ما ينتظر الفريق في الأدوار الإقصائية.

ورغم تسجيله "ثلاثية"، لم يظهر ديمبيلي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، أي مظاهر احتفالية خلال تصريحاته في المنطقة المختلطة. وبدلاً من استعراض تفاصيل أدائه الشخصي، حرص على توجيه رسالة مباشرة لزملائه بضرورة الحفاظ على "أقصى درجات التركيز" للمراحل المقبلة من البطولة.

وكشف اللاعب، الذي تم اختياره "رجلا للمباراة" أمام النرويج، تقييمه لأدائه قائلاً: "إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، لكنني أرى أن تأثيري كان أكثر بروزاً في مواجهتي السنغال والعراق". وشدد على رؤيته للمشوار المونديالي: "علينا البقاء مركزين، فهناك استحقاقات حاسمة تنتظرنا".

كل الاحتمالات واردة

واتسم رد ديمبيلي بالثبات عند سؤاله عن الاحتمالات القادمة، وتحديداً مواجهة السويد المحتملة في دور الـ 16. فقد شدد المهاجم الباريسي على صعوبة التوقعات في الأدوار الإقصائية قائلاً: "إنها مباراة في دور الـ 16، وكل الاحتمالات واردة فيها. وكما أكدت سابقاً، يبقى تركيزنا منصباً كلياً على ما هو قادم".

من جانبه، علّق زميله في المنتخب، مدافع كريستال بالاس، ماكسينس لاكروا، على أداء ديمبيلي، مشيراً إلى أهمية وجوده في الفريق بقوله: "قدم ديمبيلي مباراة كبيرة، وهو أمر إيجابي لنا. من الرائع امتلاك لاعب قادر على صنع الفارق، وقد أثبت إمكانياته مجدداً خلال الشوط الأول. نحن سعداء بما قدمه".