كاب فيردي يكتب التاريخ.. والسعودية تودع البطولة بأرقام متناقضة

بإنجاز تاريخي غير مسبوق، حجز منتخب كاب فيردي مقعده في الأدوار الإقصائية عن جدارة واستحقاق، في حين ودّع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 حاملاً معه إحصائيات تعكس تباينا واضحا بين استعادة صلابته الدفاعية ومعاناته الهجومية الحادة.

إنجاز أفريقي استثنائي لـ "أسماك القرش الزرقاء"

ببلوغه دور الـ16، سطر منتخب كاب فيردي اسمه بأحرف من ذهب، ليصبح تاسع منتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم ينجح في تخطي دور المجموعات. ويأتي هذا التأهل ليعزز الحضور الأفريقي القوي في نسخة 2026، حيث انضم إلى منتخبات القارة التي تحقق هذا الإنجاز للمرة الأولى في هذه النسخة (إلى جانب كوت ديفوار وجنوب أفريقيا).

وما يضاعف من قيمة هذا الإنجاز التاريخي، أن كاب فيردي بات أول منتخب يشارك للمرة الأولى في كأس العالم وينجح في العبور من دور المجموعات منذ إنجاز سلوفاكيا في عام 2010، كما أنه أول منتخب أفريقي يحقق ذلك في ظهوره الأول منذ غانا عام 2006.

ولم يكتفِ الوافد الجديد بالتأهل فحسب، بل حققه بسجل خالٍ من الهزائم (3 تعادلات)، ليصبح أول منتخب يشارك للمرة الأولى ويحافظ على سجله نظيفا من الخسائر في مبارياته الثلاث بدور المجموعات منذ الظهور المونديالي المذهل للسنغال في عام 2002 (فوز وتعادلان).

الأخضر السعودي.. شباك نظيفة وعقم هجومي

على الجانب الآخر، استمرت عقدة دور المجموعات في مطاردة المنتخب السعودي؛ فبعد تأهله التاريخي لدور الـ16 في ظهوره الأول عام 1994، فشل "الأخضر" في تجاوز الدور الأول في مشاركاته الست الأخيرة.

ورغم مرارة الوداع، خرج المنتخب السعودي بمكتسب دفاعي طال انتظاره، حيث نجح أخيرا في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى في كأس العالم منذ فوزه الشهير على بلجيكا (1-0) عام 1994. بهذا التعادل السلبي، أنهى السعوديون سلسلة سلبية استمرت لـ 18 مباراة متتالية اهتزت فيها شباكهم، وهي ثاني أطول سلسلة من هذا النوع في تاريخ المونديال (خلف سويسرا بـ 22 مباراة متتالية بين عامي 1934 و1994).

إلا أن هذه الصلابة الدفاعية قابلتها أرقام هجومية هي الأسوأ في تاريخ مشاركات السعودية السبع في البطولة، حيث اكتفى الفريق بتسديد 17 كرة فقط طوال المباريات الثلاث، مسجلا إجمالي "أهداف متوقعة" (xG) بلغ 1.2 فقط.

أرقام فردية لافتة في اللقاء

شهدت المباراة تألقا لافتا لعدد من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في السجلات المونديالية:

إعلان