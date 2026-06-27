بالفيديو.. أهالي غزة يحتفلون بتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ32 بكأس العالم‬

نشر ناشطون فلسطينيون عبر إنستغرام، اليوم السبت، مقاطع فيديو توثق احتفالات أهالي في قطاع غزة بتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026.

وأظهرت المقاطع عددا من المواطنين وهم يحتفلون بتأهل المنتخب المصري بعد متابعتهم المباراة على شاشة عرض وسط الدمار الذي لحق بالقطاع، حيث رفعوا العلم المصري ورددوا هتافات احتفالية وأغاني تتغنى بمصر.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 بعدما تعادل مع نظيره الإيراني بنتيجة (1-1) في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.

أجواء استثنائية في غزة

وكان ناشطون نشروا مقاطع مصورة للمواطنين في قطاع غزة خلال احتشادهم لتشجيع منتخب مصر أمام نظيره الإيراني، وفرحتهم لحظة تسجيل هدف منتخب الفراعنة.

ويظهر المقطع المصور عددا من المواطنين في قطاع غزة أمام شاشة عرض لمتابعة المباراة وسط الدمار الذي لحق بالقطاع، وقد رفعوا ووضعوا علم مصر على الوجوه.

كما أظهر مشهد آخر لحظة تفاعل المواطنين خلال إحراز المنتخب هدفه الأول في شوط المباراة الأول، رافعين الأعلام المصرية.

وسجل محمود صابر هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك رامين رضائيان التعادل لإيران في الدقيقة 14، لتنتهي المباراة بالتعادل الذي منح الفراعنة بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية في المركز الثاني برصيد خمس نقاط عن مجموعته التي تصدرها المنتخب البلجيكي بسبع نقاط.