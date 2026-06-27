عقدة عراقية بلا حل.. والسنغال تسجل رقما تاريخيا للقارة السمراء

بات منتخب السنغال أول منتخب أفريقي في التاريخ يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم بعد انتصاره الكبير على العراق في ختام مباريات المجموعة التاسعة.

كما يعد هذا أكبر فوز له في أي بطولة كبرى (كأس الأمم الأفريقية/كأس العالم).

وتشير إحصاءات المباراة إلى أرقام ذات دلالات سواء بالنسبة لأسود التيرانغا أو للمنتخب العراقي الذي ودع البطولة بخسارة مبارياته الثلاث.

وخلال مشاركتيه بالمونديال (الأولى في المكسيك عام 1986)، خسر منتخب العراق جميع مبارياته الست، وهو أكبر عدد من المباريات التي خاضها أي منتخب بنسبة خسارة 100% في تاريخ البطولة، بالتساوي مع منتخبي السلفادور وهايتي (وخسرت بنما 5 مباريات قبل الجولة الثالثة التي تقام غدا).

حافظ منتخب السنغال على نظافة شباكه لأول مرة في كأس العالم منذ مباراته الأولى على الإطلاق في النهائيات ضد فرنسا عام 2002 (1-0)، منهياً بذلك سلسلة من 13 مباراة متتالية استقبل فيها أهدافا في البطولة.

أصبح منتخب العراق ثاني منتخب فقط يتلقى بطاقة حمراء ويستقبل هدفاً في أول 15 دقيقة من مباراة في كأس العالم (استقبل هدفاً في الدقيقة 4، وتلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 13)، بعد منتخب كولومبيا ضد اليابان في عام 2018 (بطاقة حمراء في الدقيقة 3، وهدف في الدقيقة 6).

نفذ منتخب السنغال أكبر عدد من التسديدات (28)، التسديدات على المرمى (12)، أعلى قيمة أهداف متوقعة (3.0)، أكبر عدد من اللمسات داخل منطقة جزاء المنافس (51) في مباراة واحدة له بكأس العالم، علما بأن مباراة اليوم هي مباراته الـ15 في البطولة.

سجل كل من إسماعيلا سار وباب غي وإليمان نداي وصنعوا أهدافا في هذه المباراة، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها ثلاثة لاعبين من منتخب واحد بذلك في مباراة واحدة بكأس العالم، منذ منتخب ألمانيا في فوزه 7-1 على البرازيل عام 2014 (توني كروس، سامي خضيرة، توماس مولر).

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بات إسماعيلا سار الهداف التاريخي للسنغال في كأس العالم منفرداً (4 أهداف) واللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف (5 – تمريرة حاسمة). وهو ثاني لاعب سنغالي يسجل ثلاثة أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم بعد بابا بوبا ديوب في عام 2002.

أصبح باب غي ثاني لاعب أفريقي يسجل هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم بعد دخوله بديلا، بعد الكاميروني روجيه ميلا الذي حقق ذلك مرتين في عام 1990 (ضد رومانيا وكولومبيا).

قدم السنغالي إليمان نداي ثلاث تمريرات حاسمة في كأس العالم بعد دخوله بديلا، وهو أكبر عدد في تاريخ البطولة بالتساوي مع الإسباني سيسك فابريغاس.

سجل خمسة لاعبين مختلفين لنادي سندرلاند في كأس العالم 2026 (حبيب ديارا، برايان بروبي، غرانيت تشاكا، ويلسون إيسيدور، نيلسون أنغولو). والأندية الإنجليزية الوحيدة التي لديها عدد أكبر من الهدافين المختلفين في نسخة واحدة من البطولة هي توتنهام هوتسبير في 2018 ومانشستر يونايتد في 2014 (6 لاعبين لكل منهما).