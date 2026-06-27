"وعدنا ولم يغير شيئا".. طارمي قائد إيران يهاجم رئيس فيفا إنفانتينو

اتهم قائد المنتخب الإيراني مهدي طارمي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو بسوء إدارة مشاركة بلاده في كأس العالم 2026، واصفاً التنظيم العام للمسابقة بأنه “كارثي”.

وجاءت تصريحات طارمي عقب تعادل إيران مع مصر 1-1 في ختام دور المجموعات، وهي نتيجة أبقت المنتخب الإيراني في انتظار نتائج المجموعات الأخرى لمعرفة مصيره في التأهل إلى دور الـ32، سواء عبر المركز الثالث أو الخروج المباشر.

وقال طارمي في تصريحات صحفية: "إنه مونديال كارثي، كارثي فعلاً. الفيفا يجب أن تحل كل هذه المشاكل، لكنها لم تنجح منذ البداية".

وأضاف أن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو زار غرفة ملابس المنتخب الإيراني بعد المباراة الأولى أمام نيوزيلندا، مؤكداً وعوداً بتحسين الظروف اللوجستية، لكن "شيئاً لم يتغير"، بحسب تعبيره.

وكشف قائد إيران عن معاناة منتخب بلاده مع التنقلات والظروف التنظيمية، قائلاً: "لا نملك طاقماً لوجستياً هنا لأنهم لا يملكون تأشيرات. كيف يعقل أن نسافر دائماً بين سياتل وتيخوانا؟ نحن نحب المكسيك وأهلها، لكن على مستوى احترافي هذا غير مقبول".

وتابع: “الأمر غير عادل. من يريد مساعدتنا؟ إذا كانوا لا يريدوننا هنا فليقولوا ذلك مباشرة. نحن لا نحصل على دعم استشفائي أو لوجستي مناسب، وكل مرة نشتكي لكن لا أحد يستجيب”.

كما أشار طارمي إلى أن المنتخب الإيراني يواجه صعوبات مستمرة خارج الملعب، مضيفاً: "نحن نحارب كل شيء هنا، لا أعرف ما الذي يريده الناس منا".

كما أشار إلى أن وجود إيران في البطولة لم يعد مرحبا به رغم أنها قد تتأهل إلى دور 32 إذا سارت نتائج مباريات الليلة لصالحها. وتساءل طارمي "من يريد مساعدتنا؟ من؟ إذا كانوا يريدون إقصاءنا. حسنا، فلنقصى، فلنخرج. لكن هذا ليس عدلا".

يذكر أن إيران أنهت دور المجموعات في المركز الثالث، ولا تزال تنتظر نتائج باقي المجموعات لتحديد مصيرها في سباق أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي.