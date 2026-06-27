سكالوني يحسمها.. ميسي احتياطيا أمام الأردن

أعلن المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أن نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي سيغيب عن التشكيلة الأساسية في المباراة المقبلة أمام الأردن، المقررة في ختام دور المجموعات، على أن يبدأ اللقاء من على مقاعد البدلاء.

ويأتي هذا القرار في وقت ضمن فيه منتخب "التانغو" تأهله رسمياً إلى دور 32، وذلك عقب تحقيقه انتصارين متتاليين في المجموعة، حيث تغلب على الجزائر بثلاثية نظيفة، وعلى النمسا بهدفين دون رد، مع الإشارة إلى أن ميسي تكفل بتسجيل أهداف الأرجنتين الخمسة في المباراتين السابقتين.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، استهل سكالوني حديثه بتوجيه رسالة تضامن مع الشعب الفنزويلي، معرباً عن حزنه العميق إزاء الأوضاع التي تشهدها فنزويلا بعد زلزال مدمر، ومشدداً على أمله في أن تقدم جميع الدول الدعم اللازم لهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

الحذر مطلوب

وفيما يتعلق بوضع ميسي الفني، أوضح سكالوني: "سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة الأردن، وذلك لإتاحة الفرصة لمشاركته أساسياً في مباراة أخرى"، منوهاً بأن الجهاز الفني سيعلن عن التشكيلة الأساسية لبقية الفريق في وقت لاحق من يوم غدٍ.

وفي سياق تحليله لمجريات البطولة، أكد المدرب الأرجنتيني على ضرورة توخي الحذر والالتزام بالاحتياطات التكتيكية اللازمة أمام أي خصم، مشيراً إلى أن هذه النسخة من كأس العالم تشهد تنوعاً في أساليب اللعب التي تعتمدها المنتخبات، التي نجح العديد منها في تحقيق نتائج إيجابية بفضل تلك التوجهات.

وأشاد سكالوني في تصريحاته – التي نقلها الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر منصة "إكس" (X) – بجهود لاعبيه، مؤكداً أن الفضل في ما تم إنجازه يعود إليهم نظير التزامهم العالي في التدريبات وبذلهم أقصى جهد ممكن.

وأضاف: "أعتقد أن هناك لاعبين رائعين يستحقون أيضاً المشاركة عندما تتاح الفرصة، والفكرة تكمن في أن يحافظ الفريق على نفس نهج وأسلوب الأداء".

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وحول المواجهة المرتقبة، شدد سكالوني على أن منتخب الأردن يعد خصماً قوياً، مؤكداً سعي الأرجنتين للسيطرة على مجريات اللقاء والاستحواذ على الكرة، مع مراعاة الجانب الدفاعي للحد من خطورة مهاجمي المنافس الذين يتسمون بالسرعة.