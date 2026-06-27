"الشرف قبل النصر".. رسالة إيرانية مؤثرة بخط اليد بعد التعادل مع مصر

ترك لاعبو المنتخب الإيراني رسالة مكتوبة بخط اليد في غرفة الملابس عقب تعادلهم مع مصر 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، حملت مضامين تتعلق بالشرف والاحترام واللعب النظيف.

ويملك المنتخب الإيراني، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في دور المجموعات، فرصة كبيرة لبلوغ دور الـ32، إذ تشير تقديرات شركة "أوبتا" إلى أن حظوظه في التأهل تبلغ 86.23%.

فحوى الرسالة

جاء في الرسالة: "نحن من إيران، من أرض لطالما فضّل فيها الشرف على النصر لآلاف السنين. بالنسبة لنا، كرة القدم ليست مجرد منافسة على النتائج، بل هي اختبار للشخصية. ربما تُحرز النقاط بطرق عديدة، لكن الاحترام لا يُحرز بهذه الطرق".

وأضافت "ربما يتأهل فريق من دور المجموعات، لكن بالنزاهة والشرف فقط يُمكنه أن يُخلّد اسمه في التاريخ. اللعب النظيف ليس مجرد بند في قوانين كرة القدم، بل هو روح اللعبة".

وتابعت الرسالة: "شكرا لكم يا أهل سياتل على كرم ضيافتكم، وشكرا لجميع الإيرانيين الذين بذلوا قلوبهم وأصواتهم وأرواحهم من أجل إيران. إيران، شامخة دائما".

جاءت هذه الرسالة بعد مباراة حبست الأنفاس؛ حيث قلب رجال المدرب أمير قلنوي تأخرهم بهدف مبكر سجله المصري محمود صابر في الدقيقة الخامسة، لينجحوا في الخروج بنقطة التعادل محتلين المركز الثالث في المجموعة السابعة خلف مصر والمتصدرة بلجيكا، ولكن بعد حصولهم على ثلاث نقاط، بات من المرجح أن يتأهلوا كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.