رحيل أم استمرار؟ رونار يعلق على مستقبله مع نسور قرطاج

تتواصل حالة الغموض بشأن مستقبل المدرب الفرنسي هيرفي رونار مع المنتخب التونسي، بعدما انتهت مغامرة "نسور قرطاج" في كأس العالم 2026 بالخروج من دور المجموعات إثر الهزيمة أمام هولندا بنتيجة 3-1، في آخر مباريات المنتخب بالبطولة.

ورغم توليه المهمة في ظروف استثنائية خلال المونديال، لم يحسم رونار بعد وجهته المقبلة، مؤكدا أن جميع الخيارات تبقى مفتوحة أمامه.

وقال المدرب الفرنسي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "جئت من أجل هذه البطولة، والآن سأكون حرا في اختيار أفضل مشروع للمستقبل"، دون أن يكشف ما إذا كان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد عرض عليه تمديد عقده.

وأضاف رونار: "حظيت باستقبال رائع في ظروف كانت صعبة للغاية. كنت مدركا منذ البداية لحجم التحدي، لكننا نتعلم حتى من التجارب المعقدة. كانت تجربة مميزة للغاية".

وفي تصريح لقناة بي إن سبورتس، أجاب المدرب الفرنسي عن إمكانية مواصلته قيادة منتخب تونس في سياق مشروع تطوير طويل المدى قائلا: "بطبيعة الحال نعم، لا داعي أن أرفض شيئا مثل هذا، يجب أولا أن أحترم الناس، لذلك يجب أن أنتظر، ثم أتحدث مع المسؤولين وسنرى ما سيحدث".

الاتحاد التونسي يؤجل الحسم

من جهته، أكد مسؤول في الاتحاد التونسي لكرة القدم، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن مستقبل رونار على رأس الجهاز الفني سيُناقش خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد يحتاج إلى فترة لتقييم مشاركة المنتخب في كأس العالم قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأوضح المصدر: "سنحتاج إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لتقييم نتائج المنتخب في المونديال، وبعدها سنحسم ملف المدرب".

مهمة مؤقتة… ومستقبل مجهول

وكان رونار تولى تدريب المنتخب التونسي بصورة مؤقتة عقب إقالة المدرب صبري لموشي، إثر الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1 في افتتاح مشوار "نسور قرطاج" بالمونديال.

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ورغم أن المدرب الفرنسي لم يكن مطالبا بتحقيق نتائج محددة خلال مهمته القصيرة، فإنه في المقابل لم يحصل على أي ضمانات بشأن استمراره بعد نهاية البطولة.

ويبقى مستقبل رونار مرتبطا بما ستسفر عنه المشاورات المرتقبة بينه وبين الاتحاد التونسي، في انتظار القرار النهائي الذي سيحدد هوية مدرب "نسور قرطاج" خلال المرحلة المقبلة.