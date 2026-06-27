الرئيس الكونغولي يدعم "الفهود" قبل المباراة الحاسمة ضد أوزبكستان

شحذ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي همة منتخب بلاده في رسالة حماسية قبيل مباراته الحاسمة في كأس العالم لكرة القدم أمام أوزبكستان في أتلانتا.

وقال تشيسكيدي في رسالة على حساب الرئاسة بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي "هذه المواجهة ليست مجرد مباراة كرة قدم. إنها لحظة وحدة وطنية، لحظة سيتطلع فيها شعب بأكمله نحو نفس الاتجاه، بنفس الحماس، ونفس الأمل، ونفس الحب للعَلم".

وحصدت جمهورية الكونغو الديمقراطية نقطة واحدة من مباراتين في المجموعة الحادية عشرة بعد تعادلها 1-1 مع البرتغال وخسارتها 1-0 أمام كولومبيا.

ويتعين عليها الفوز على أوزبكستان لمواصلة مشوارها في البطولة. وخسرت أوزبكستان مباراتيها لكن لا يزال بإمكانها التأهل للمرحلة التالية إذا فازت.

فحوى الرسالة

وكتب تشيسكيدي "هذا السبت الموافق 27 يونيو/حزيران 2026، في أتلانتا، لن تكونوا وحدكم. سيقف خلفكم أكثر من 100 مليون كونغولي، عائلاتنا، شبابنا، كبارنا، مقاطعاتنا، جاليتنا في الخارج، مشجعونا، جنودنا، عمالنا، أطفالنا، جميعهم متحدون خلفكم".

وأضاف "لذا أدعو جميع الكونغوليين إلى التحفيز بروح من الوحدة والشغف والمسؤولية لدفع فريقنا ‘الفهود’ نحو النصر الذي نأمله جميعا".

وربما كان يصعب تصديق إمكانية تأهل الكونغو إلى أدوار خروج المغلوب قبل أشهر عندما دخل الفريق مرحلة الملحق الذي ضم أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات الأفريقية بعد أن أخفق في التأهل مباشرة.

وهذه هي المشاركة الأولى لجمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم منذ عام 1974 عندما كان يُعرَف البلد باسم زائير.