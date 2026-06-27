لأول مرة.. مصر تتأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم

حسم منتخب مصر رسميا بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل خوض مواجهته المرتقبة أمام منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي بعد أن منحت نتائج المجموعات الأخرى "الفراعنة" الأفضلية، إذ أكدت الحسابات الرقمية أن رصيد مصر (4 نقاط) يضعها ضمن قائمة أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، مما يضمن لها مكانا في الأدوار الإقصائية بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.

وتتقدم مصر على منتخبات كوريا الجنوبية وإسكتلندا وأوروغواي والسنغال التي تحتل المركز الثالث مع انتهاء مبارياتها في دور المجموعات، ما يعني أنه حتى إذا خسرت مصر واحتل "الفراعنة" المركز الثالث في المجموعة السابعة، فإن رصيدهم الحالي كاف لوضعهم في الدور المقبل.

وشارك "الفراعنة" 3 مرات سابقة في المونديال في نسخ 1934 و1990 و2018 دون تحقيق أي فوز أو العبور للدور التالي، فيما نجح رفاق محمد صلاح خلال البطولة الحالية في الفوز على نيوزيلندا 3-1، بعد التعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في أولى مباريات المجموعة السابعة.