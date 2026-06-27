بالبصيرة والسمع.. أول فريق لكفيفات "كرة الهدف" يبصر النور بالبصرة

في إحدى القاعات الرياضية بمحافظة البصرة جنوبي العراق، لم يعد الصمت دليلا على السكون، بل تحول إلى أداة للتحدي والإنجاز.

فمن هناك تتدحرج كرة تُصدر رنينا بأجراسها الصغيرة، لتعلن مع كل حركة عن مرحلة جديدة لرياضة المرأة في المحافظة؛ حيث أطلق "نادي البصرة لرياضة المعاقين" أول نشاط رياضي نسوي مخصص للكفيفات، متمثلا بتأسيس أول فريق رسمي لهن في المنطقة.

ويحتضن النادي هذه المواهب ليفتح أمامهن أبواب الملاعب عبر رياضة "كرة الهدف" وهي لعبة لا تعتمد على النظر بل على البصيرة وقوة التركيز وحاسة السمع بشكل كامل، حيث تتابع اللاعبات بحذر وشغف صوت أجراس الكرة وهي تتحرك بسرعة على الأرضية، ليتنافسن على دحرجة الكرة بدقة وإسكانها في مرمى الفريق المنافس.

وفي تصريح للجزيرة، أكد مدرب الفريق عايد البدري تأسيس فريق كرة الهدف النسوي، وهو الأول من نوعه في منطقتي الجنوب والفرات الأوسط، طامحا أن تكون للفريق مشاركات محلية وإقليمية ودولية، مضيفا: "الفريق يتطور تدريجيا ويستحق الدعم".

وأشار البدري إلى أن الفريق يحظى برعاية الاتحاد العراقي لكرة الهدف واللجنة البارالمبية العراقية، مبينا أن المحافظة تضم حاليا فريقين هما "لجنة البصرة"، و"نادي البصرة"، وكلاهما يمثلانها في المحافل المختلفة.

طموح يتجاوز الهواية

من جانبه، أوضح مشرف الفريق علي تحسين، أن الاستعدادات تجري حاليا على قدم وساق لخوض بطولة العراق، بالإضافة إلى التحضير للبطولة الدولية الثالثة المقررة إقامتها في البصرة مطلع عام 2027، وأكد تحسين أهمية دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز دمجهم في المجتمع وتلبية تطلعاتهم.

من جهتها، تقول قائدة الفريق رندا بديع: "كانت بدايتي عن طريق إحدى الصديقات التي أبلغتني بتشكيل الفريق، وقد وجدت مساندة كبيرة من الأهل الذين دفعوني للمشاركة في التدريبات، والاندماج مع زميلاتي"، وأضافت أن طموحها يتجاوز ممارسة الهواية إلى تحقيق بطولات محلية ودولية.

إعلان

أما اللاعبة نور حيدر، فتبذل جهودا مضاعفة لتطوير مهاراتها رغم مرورها بمرحلة دراسية حرجة كطالبة في الصف السادس الإعدادي، وتطمح نور إلى ترك بصمة إيجابية في المجتمع من خلال هذه الرياضة التي أحبتها.

وفي سياق مواجهة التحديات المجتمعية، تحدثت اللاعبة نرجس إحسان، وهي طالبة في الصف الخامس الإعدادي، عن تجربتها قائلة: "انضممت إلى الفريق بتشجيع من قريباتي اللاعبات، في البداية واجهت بعض النظرات المشككة من المجتمع الذي يرى أن الكفيفة لا تستطيع ممارسة مثل هذه الألعاب، لكنني صممت على إثبات العكس وتطوير نفسي".

ووجهت نرجس نصيحة لكل الفتيات الكفيفات بضرورة ممارسة الرياضة، معربة عن أملها في الموازنة بين دراستها وطموحها الأكبر بتمثيل المنتخب الوطني العراقي.