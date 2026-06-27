رياضة|بطولات عالمية|الولايات المتحدة الأمريكية

ردا على اتهامات العنصرية.. شفاينشتايغر يدافع عن تصريحاته بشأن الكرة الأفريقية في المونديال

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MUNICH, GERMANY - MAY 16: Bastian Schweinsteiger looks on prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and 1. FC Köln at Allianz Arena on May 16, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
باستيان شفاينشتايغر قائد منتخب ألمانيا السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2014 (غيتي)
Published On 27/6/2026

دافع النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر عن التصريحات التي أدلى بها قبل مباراة ألمانيا وساحل العاج في كأس العالم عام 2026، وذلك بعد تعرضه لانتقادات واسعة واتهامات بالعنصرية من جانب مدرب منتخب كوت ديفوار.

وكان شفاينشتايغر، الذي يعمل محللا في شبكة البث الألمانية ARD خلال البطولة، قد وصف كرة القدم الأفريقية بأنها "فوضوية" و"غير تقليدية" و"ربما لا تعتمد كثيرا على الجانب التكتيكي"، وهي تصريحات أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية.

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وفي بيان نشرته الشبكة الألمانية الجمعة، أكد بطل العالم 2014 البالغ من العمر 41 عاماً أنه كان يتحدث عن كرة القدم فقط وليس عن الأشخاص، قائلا: "كان ذلك تحليلا كرويا، لا أكثر ولا أقل. لم تكن لدي أي نية للإساءة إلى أي شخص".

من جانبه، دافع مدير الرياضة في الشبكة الألمانية أكسل بالكاوسكي عن شفاينشتايغر، موضحا أن تعليقاته جاءت في إطار تقييمه لأسلوب لعب منتخب ساحل العاج استنادا إلى مشاهداته للمباريات الأخيرة.

وأضاف: "لم يكن الحديث عن الأفراد، بل عن قراءة فنية لكرة القدم. لا أرى في هذه التصريحات أي شكل من أشكال العنصرية، ولا حتى في الكلمات المستخدمة".

وكان مدرب منتخب كوت ديفوار، إيمرس فاي، قد وجه انتقادات حادة للاعب الألماني السابق عقب فوز فريقه 2-0 على منتخب كوراساو وتأهله إلى الأدوار الإقصائية.

وقال فاي: "أشعر بالحزن وخيبة الأمل. لطالما اعتبرت شفاينشتايغر لاعبا عظيما وكنت معجبا به كثيرا، لكن عندما سمعت هذه التصريحات شعرت بخيبة أمل تجاه الرجل نفسه. وعندما يمتلك شخص هذه المعرفة الكبيرة بكرة القدم، فمن الغريب أن يدلي بتعليقات يمكن وصفها بالعنصرية إذا أردنا تسمية الأمور بمسمياتها".

ورد بالكاوسكي على هذه الانتقادات بالتأكيد أن لقاءً مباشراً بين فاي وشفاينشتايغر خلال البطولة قد يبدد سوء الفهم القائم، قائلا: "أنا واثق من أن مدرب ساحل العاج سيعيد النظر في انطباعه إذا أتيحت له فرصة الحديث مباشرة مع باستيان. وربما تتاح مثل هذه الفرصة خلال كأس العالم".

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المصدر: الصحافة البريطانية

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