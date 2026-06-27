المنسف.. رسالة كرم أردنية لمشجعي الأرجنتين قبل مباراة المونديال (فيديو)

قدمت الجماهير الأردنية في مدينة دالاس الأمريكية، أكلة "المنسف" المدرجة على قائمة الأكلات التراثية العالمية، إلى مشجعي الأرجنتين، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026، في مشهد يعكس كرم الضيافة.

ونشر ناشطون أردنيون، اليوم السبت، مشهدا يوثق تقديم المنسف لمشجعي الأرجنتين وتعريفهم بأكلة بلادهم التراثية، فيما أبدى مشجعون إعجابهم بالطبق البلدي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها مشجعون أردنيون في الولايات المتحدة، احتفاء بمشاركة المنتخب الوطني في المونديال وإظهار صورة الأردن كبلد يعكس قيم الضيافة والانفتاح والتعايش.

ويخوض المنتخب الأردني فجر يوم غد الأحد، مواجهة مع نظيره الأرجنتيني على ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية.