المدرب ديشان يعود لقيادة منتخب فرنسا بعد حداد مؤقت على وفاة والدته

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إن مدرب المنتخب الوطني ⁠⁠ديدييه ديشان عاد للانضمام إلى ⁠⁠تشكيلة الفريق في كأس العالم بعد عودة قصيرة إلى بلاده عقب وفاة والدته.

وقال الاتحاد ‌‌الفرنسي في رسالة لوسائل الإعلام "ديدييه متواجد معنا".

وغاب ديشان، الذي قاد فرنسا للفوز بكأس العالم عام 2018 والوصول إلى النهائي في عام 2022، ⁠⁠عن الفوز بنتيجة 4-1 ⁠⁠على النرويج أمس الجمعة، وهو الانتصار الذي ضمن صدارة فرنسا للمجموعة ⁠⁠التاسعة، مما سيمنحها جدول سفر أقل ⁠⁠إرهاقا في الفترة ⁠⁠المقبلة.

وخلال غياب ديشان، تولى مساعده غي ستيفان قيادة المنتخب الفرنسي أمام النرويج.

وقال بعد المباراة "أفكر كثيرا في ديدييه. ونحن سعداء جدا بعودته السريعة. قام اللاعبون بما كان يجب عليهم فعله، وكانوا متأثرين جدا. لقد سمعوا ديدييه يتحدث إليهم ويخبرهم بأنه في حالة حداد ومضطر للمغادرة. وبالطبع، نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربطهم به، أرادوا تقديم أداء جيد من أجله".

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا الذي يتخذ من بوسطن ‌‌مقرا له، ضد السويد بدور 32 في نيوجيرزي يوم الثلاثاء ‌‌المقبل.