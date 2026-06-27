الحارس الأوروغوياني موسيليرا.. خطأ للتاريخ وتغيير لمنع كارثة

في ليلة للنسيان ضمن منافسات كأس العالم 2026، قرر مدرب منتخب أوروغواي، مارسيلو بيلسا، سحب الحارس فرناندو موسليرا مع نهاية الشوط الأول من مواجهة إسبانيا، وذلك في أعقاب سلسلة من الهفوات الدفاعية التي وضعت الفريق في موقف حرج.

وجاء هذا القرار عقب ارتكاب حارس مرمى إستوديانتس خطأ فادحا في التعامل مع تسديدة اللاعب الإسباني أليكس باينا، التي تسببت في اهتزاز شباك أوروغواي بهدف الافتتاح في المباراة التي تشهدها الجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة.

ووفقا لـ"أوبتا" تُعد هذه الهفوة هي الثالثة لموسليرا في البطولة الحالية التي أدت إلى أهداف مباشرة، وهو رقم قياسي سلبي لم يسبق لأي حارس مرمى تسجيله منذ بدء توثيق هذه الإحصائيات في عام 1966.

وقد أظهرت المشاهد التلفزيونية حالة الاحتقان والغضب التي انتابت الحارس المخضرم عقب الهدف، إذ شوهد وهو يوجه صرخات غاضبة بعد أن أفلتت الكرة من بين يديه وسكنت الشباك.

وسرعان ما تدخل بيلسا بين الشوطين لإجراء تبديل تكتيكي، حيث أشرك الحارس سيرجيو روشيت بدلا منه في محاولة لتدارك الموقف.

ويأتي هذا السقوط في توقيت بالغ الحساسية لمنتخب أوروغواي، إذ كان الفريق مطالبا بتحقيق الفوز على إسبانيا للحفاظ على حظوظه في التأهل عن المجموعة الثامنة، بعد أن اكتفى "لا سيليستي" بالتعادل في مباراتيه السابقتين أمام منتخبي كاب فيردي والسعودية.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تستبدل فيها أوروغواي حارس مرماها في مباراة بكأس العالم منذ السماح بإجراء التبديلات في نسخة المكسيك 1970.