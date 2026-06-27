إنفانتينو يصف مواجهة مصر وإيران في المونديال بـ "الاستثنائية" (فيديو)

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، بالمواجهة التي جمعت منتخبي مصر وإيران ضمن منافسات كأس العالم، والتي أقيمت في مدينة سياتل، واصفا إياها بأنها مباراة اتسمت بالتنافس القوي والمشاعر الجياشة حتى اللحظات الأخيرة.

وجاءت تصريحات رئيس "فيفا" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث أكد أن اللقاء كان مليئا بالمشاعر أكثر من أي عامل آخر، مشيرا إلى أن الصراع بين المنتخبين استمر من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية دون توقف.

إشادة بالأداء وتهنئة متبادلة

ووجّه رئيس الاتحاد الدولي التهنئة إلى منتخب مصر على الأداء الذي قدمه خلال المباراة، كما أشاد في الوقت نفسه بما قدمه منتخب إيران في هذه المواجهة الحاسمة.

وأوضح أن المنتخب الإيراني لا يزال يمتلك فرصة قائمة للتأهل إلى الأدوار المقبلة ضمن أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، ما يبقي على حظوظه في البطولة.

وأضاف جياني إنفانتينو أن العالم سيظل في حالة انتظار لما ستسفر عنه نتائج المباريات المتبقية، والتي قد تُحسم في الثواني الأخيرة، مؤكدا أن ما يشهده الجمهور جزء من مباريات وصفها بالرائعة والعظيمة في هذه النسخة من البطولة.

كما أشاد رئيس الاتحاد الدولي بالحضور الجماهيري الكبير من مشجعي المنتخبين، مؤكدا أن هذا التفاعل يعكس جوهر كرة القدم بوصفها لعبة تجمع الشعوب وتوحد العالم، مشيرا إلى أن مواجهة مصر وإيران كانت مثالا واضحا على هذه الرسالة الإنسانية التي تحملها اللعبة.