"معي وحوش".. كيف علق مدرب منتخب مصر على إصابة محمد صلاح؟

قال مدرب المنتخب المصري حسام حسن إن حالة محمد صلاح ستخضع للتقييم بعد أن طلب قائد الفريق تغييره خلال المباراة أمام إيران التي انتهت بالتعادل 1-1 في كأس العالم لكرة القدم اليوم السبت، مما أثار الشكوك بشأن لياقته البدنية قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب.

وبدا على صلاح الإحباط الشديد عند استبداله بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني. وقال حسام حسن إن من المبكر جدا تحديد مدى خطورة الإصابة رغم أنها لم تبدُ خطيرة.

وأظهرت المشاهد صلاح وهو يغادر أرضية ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل في الدقيقة 57، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، ليقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استبداله بأحمد سيد "زيزو".

وأبانت مقاطع أخرى استمرار محمد صلاح في متابعة اللقاء بحماس، حيث ظل يوجه زملاءه من خارج الملعب ويمنحهم التعليمات حتى صافرة النهاية، رغم الإصابة.

وقال حسن في تصريحات لشبكة (بي.إن. سبورتس) "هو طلب التغيير، طالما طلب التغيير يبقى حاسس بحاجة معينة، لكن هنتأكد".

وأضاف حسن أن الظهير الأيسر أحمد فتوح سيخضع هو الآخر للفحص الطبي بعد تعرضه لإصابة. كما أعرب عن أمله في أن يتعافى لاعب الوسط حمدي فتحي في الوقت المناسب من أجل مباراة مصر في دور 32 أمام أستراليا بعد أن غاب عن مواجهة إيران.

ورغم المخاوف المتعلقة باللياقة البدنية، أبدى حسن ثقته في عمق تشكيلته بعد أن حجزت مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط خلف المتصدرة بلجيكا بفارق الأهداف.

وقال "عندي وحوش ومعايا لعيبة مصريين عند حسن ظنهم".

وأشاد حسن بتأهل مصر إلى مرحلة خروج المغلوب باعتباره إنجازا يبعث على الفخر للبلاد والعالم العربي وأفريقيا، قائلا إن فريقه سيركز الآن على الاستعداد للدور القادم.