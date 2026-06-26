60 مباراة تكفي.. مونديال 2026 الأعلى تهديفا في التاريخ

دخلت بطولة كأس العالم 2026 التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبحت رسميا النسخة الأكثر تهديفا في تاريخ المونديال، متجاوزة الرقم القياسي الذي سُجل في نسخة قطر 2022 (64 مباراة)، رغم أن البطولة الحالية لم تنهِ بعد منافسات دور المجموعات.

واحتفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عبر حسابه على "إنستغرام"، بأن البطولة حطمت الرقم القياسي حينما وصل عدد الأهداف إلى 173 هدفا بتسجيل لاعب المنتخب الأمريكي أوستون تروستي الهدف الأول في مرمى تركيا، متجاوزا حصيلة مونديال قطر التي بلغت 172 هدفا في 64 مباراة، واصفا النسخة الحالية بأنها تجسد "الإثارة والقوة الهجومية" التي ميزت البطولة منذ انطلاقها.

لكن الأرقام واصلت الارتفاع سريعا، إذ ارتفع الرصيد إلى 177 هدفا مع ختام مباراتي أستراليا وباراغواي من جهة، وأمريكا وتركيا من جهة أخرى، أي بعد 60 مباراة فقط، وقبل 12 مباراة من نهاية دور المجموعات وهو ما يجعل الفارق مرشحا للاتساع.

وتعكس هذه الأرقام معدلا تهديفيا لافتا يبلغ نحو 2.9 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل أعلى من النسخة الماضية، ويؤكد أن مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تحول إلى مهرجان هجومي منذ جولاته الأولى.

شهدت البطولة العديد من النتائج الكبيرة والانتصارات العريضة أعلاها كان انتصار المنتخب الألماني على كوراساو بسباعية مقابل هدف، إلى جانب ارتفاع عدد المباريات التي انتهت بثلاثة أهداف أو أكثر.

ومع بقاء مباريات دور المجموعات ثم انطلاق الأدوار الإقصائية، تبدو الفرصة سانحة أمام مونديال 2026 لرفع السقف القياسي إلى مستوى قد يكون من الصعب كسره في المستقبل، إلا إذا تمت زيادة عدد المنتخبات مرة أخرى.