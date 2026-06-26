يلعب بحرية لكن بنظام.. مدرب مصر يشيد بصلاح في دوره الجديد

شدد المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، عشية المواجهة الحاسمة التي ستجمع "الفراعنة" بالمنتخب الإيراني ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في مونديال عام 2026، على التطور التكتيكي في أداء قائده محمد صلاح، مؤكدا أنه بات يلعب "بحرية لكن بنظام"، وهي مرونة يعتقد حسن أنها ستشكل إضافة نوعية لصلاح في محطته الاحترافية القادمة بعد رحيله عن ليفربول الإنكليزي.

ويسعى المنتخب المصري في هذه المباراة، التي تُقام في مدينة سياتل، لتحقيق نتيجة إيجابية تكفيه لحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما استهل مشواره بتعادل مع بلجيكا 1-1 وفوز لافت على نيوزيلندا 3-1، في مباراة شهدت بصمة واضحة لصلاح بتسجيله هدفا وصناعته لآخر.

وفي حديثه عن العلاقة التي تربطه بنجم الفريق، قال حسن: "العلاقة مع محمد صلاح تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، فعندما تتوفر القناعة بين المدرب واللاعب، يثمر ذلك احتراما متبادلا". وأضاف: "صلاح نجم يمتلك خبرات واسعة ويدرك أسلوب عملي، كما أن هناك اهتماما بالجوانب النفسية؛ ففي أكثر من مناسبة خلال التصفيات أو كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، كان صلاح يواجه تحديات في ناديه، لكنه كان يعود إلى المنتخب بحالة أفضل ليُترجم ذلك إلى نتائج وأهداف".

وأوضح الهداف التاريخي للمنتخب المصري أن الجهاز الفني ساهم في استعادة صلاح لتوهجه، مشيرا إلى ذكائه التكتيكي. وقال في هذا الصدد: "ما تغير فيه تكتيكيا هو أنني أعتقد لو بقي لفترة طويلة في أوروبا لما كان أحد قد وظّفه بهذا التوظيف الجديد".

وأردف حسن، في إشارة إلى مركز صلاح المعتاد كجناح أيمن: "إنه يمتلك حرية لكن بنظام، وهذا الجانب استفاد منه صلاح وسينفعه في ناديه الجديد في المستقبل القريب".