384 ثانية أثبتت فاعلية هولندا.. وتونس تغادر بأرقام كارثية

فازت هولندا على تونس 3-1، وضمنت تأهلها إلى دور الـ32 من مونديال 2026 في صدارة مجموعتها السادسة، الخميس في كانساس.

وسجل لهولندا إلياس السخيري (3 بالخطأ في مرمى فريقه) وبرايان بروبي (7)، ويان بول فان هيكه (62)، ولتونس التي كانت قد فقدت الأمل بالتأهل منذ الجولة الثانية حازم المستوري (54).

الطواحين الهجومية

سجل منتخب هولندا 10 أهداف في أول ثلاث مباريات له في كأس العالم للمرة الثانية فقط، بعد عام 2014، كما تصدر مجموعته في كأس العالم للمرة السادسة في آخر سبع مشاركات له في البطولة.

استحوذ منتخب هولندا على الكرة بنسبة 71.7% في مباراته ضد تونس، مسجلا رقما قياسيا جديدا منذ أن بدأت أوبتا في تتبع بيانات الاستحواذ عام 1966، متجاوزا رقمه القياسي السابق المسجل عام 1994 عندما استحوذ الهولنديون على الكرة بنسبة 70.8% ضد السعودية.

احتاج منتخب هولندا إلى 6 دقائق و24 ثانية فقط للتقدم 2-0 ضد تونس، وهي أسرع بداية من هذا النوع في مباراة بكأس العالم منذ تقدمت بولندا على الولايات المتحدة 2-0 بعد 4 دقائق و21 ثانية في عام 2002.

سجل برايان بروبي من تسديدته الأولى في المباراة، بعد أن سجل هدفين من تسديدتيه الوحيدتين السابقتين في البطولة، ليصبح ثالث لاعب فقط يسجل من كل من تسديداته الثلاث الأولى في كأس العالم منذ 1966، بعد لازلو كيس (للمجر في 1982) وياري مينا (لكولومبيا في 2018).

قام يان بول فان هيكه بـ130 تمريرة ناجحة، وهو رقم قياسي جديد للاعب هولندي في مباراة بكأس العالم منذ أن بدأ جمع البيانات عام 1966، محطما رقم يورين تيمبر المسجل عام 2022 (106 تمريرات ضد قطر). لم يسجل أي لاعب في تاريخ كأس العالم هذا العدد من التمريرات الناجحة في مباراة واحدة مع تسجيل هدف في نفس المباراة.

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خاض ممفيس ديباي مباراته الدولية رقم 112 مع هولندا، ليعادل فرانك دي بور كثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الهولندي، كما لعب مباراته رقم 12 في كأس العالم ولم يخسر أي مباراة منها في الوقت الأصلي أو الإضافي، لينضم إلى ماريو زاغالو وخوليو أولارتيكوتشيا ودالي بليند كلاعبين حققوا هذا الإنجاز (جميعهم 12 مباراة).

أرقام تونس السلبية

استقبلت شباك منتخب تونس 12 هدفا في كأس العالم هذه، وهو أكبر عدد لأي منتخب في دور المجموعات منذ كوريا الشمالية في عام 2010 (12 هدفا أيضا)، وأكبر عدد في المجمل منذ البرازيل في عام 2014 (استقبلت 14 هدفا في 7 مباريات).

هدفا تونس في كأس العالم 2026 جاءا بالرأس، ليعادلا إجمالي عدد الأهداف الرأسية التي سجلها المنتخب في مبارياته الـ14 السابقة في البطولة.

الهدف العكسي الذي سجله إلياس السخيري لاعب تونس بعد دقيقتين و21 ثانية كان ثاني أسرع هدف لمنتخب هولندا في مباراة بكأس العالم، بعد ركلة الجزاء التي سجلها يوهان نيسكينز ضد ألمانيا في نهائي 1974 (1:26).

الهدف العكسي الذي سجله إلياس السخيري كان أيضا ثاني أسرع هدف عكسي في تاريخ كأس العالم، بعد الهدف العكسي الذي سجله سياد كولاشيناتس لاعب البوسنة والهرسك ضد الأرجنتين في عام 2014 (دقيقتان و11 ثانية).

بعد ختام منافسات المجموعة السادسة، وصل عدد الأهداف في كأس العالم 2026 إلى 172 هدفا، وهو نفس العدد الذي سُجل في كأس العالم 2022، التي كانت حتى الآن النسخة الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة.