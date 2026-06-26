هل يغيب ميسي؟.. الأرجنتين تلاقي الأردن في "مباراة بلا تأثير"

تخوض الأرجنتين مباراتها الأخيرة في المجموعة العاشرة أمام الأردن الأحد وهي تدخل اللقاء بعين موجهة بالفعل نحو الأدوار الإقصائية، بعدما حسمت تأهلها وصدارة مجموعتها، في حين يسعى المنتخب الأردني إلى إنهاء مشاركته الأولى في كأس العالم لكرة القدم بنتيجة إيجابية، رغم أن المباراة لم تعد مؤثرة على مصير أي من الفريقين في البطولة.

صدارة محسومة وتأهل مبكر

نجح المنتخب الأرجنتيني في حسم صدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ32 بعد تحقيقه فوزين متتاليين، إذ تغلب على الجزائر بثلاثية نظيفة وعلى النمسا بهدفين نظيفين، في نتائج عززت مكانته على قمة الترتيب.

وسجل ليونيل ميسي جميع أهداف المنتخب الخمسة خلال هذه المرحلة، ليواصل حضوره الحاسم في مشوار "الألبيسيليستي".

تشكيلة بغياب ميسي؟

وقبل مواجهة وصيف المجموعة الثامنة في ميامي يوم 3 يوليو/تموز، يُتوقع أن يلجأ مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إلى إجراء تغييرات واسعة في التشكيلة خلال مواجهة الأردن.

كما يُرجّح أن يحصل ليونيل ميسي، الذي أتم 39 عامًا يوم الأربعاء وتعافى مؤخرا من إصابة عضلية، على راحة، مع احتمال أن يحل نيكو باز مكانه في التشكيل الأساسي.

وقال سكالوني في تصريح صحفي: "الفكرة هي منح معظم اللاعبين فرصة للعب. أعتقد أنهم يستحقون هذا، وسنفعل ذلك كلما سمحت المباراة بذلك".

فرص إضافية للمتعافين

من المتوقع أن يمنح الجهاز الفني دقائق لعب إضافية لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، أبرزهم المهاجم خوليان ألفاريز، والظهير الأيسر نيكولاس تاليافيكو، ولاعب الوسط لياندرو باريديس.

وقال ألفاريز، الذي شارك بديلا في أول مباراتين: "لم أكن في أفضل حالة بدنية لخوض المباريات الودية، لكنني أشعر بتحسن كبير الآن. سأدعم الفريق وأؤدي الدور الموكل لي".

في المقابل، يُرجح غياب المدافع كريستيان روميرو بعد تعرضه لإصابة في المباراة التي فاز فيها المنتخب على النمسا، على أن يحل مكانه المدافع المخضرم نيكولاس أوتامندي.

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كما لا تزال علامات الاستفهام قائمة حول الصلابة الدفاعية للأرجنتين، التي لم تخضع حتى الآن لاختبار حقيقي في البطولة.

الأردن يبحث عن بصمة تاريخية

على الجانب الآخر، ودّع منتخب الأردن المنافسات بعد خسارته أمام النمسا (3-1) وأمام الجزائر (2-1)، ليخرج مبكرا من البطولة في مشاركته الأولى بكأس العالم.

ورغم ذلك، أكد المدرب جمال سلامي أن مواجهة حامل اللقب تمثل فرصة للاعبيه لترك انطباع قوي قبل نهاية المشوار. وأوضح سلامي أن نقص الخبرة كلف فريقه بعض التفاصيل أمام الجزائر، لكنه عبّر في المقابل عن فخره الكبير بالمشاركة في المونديال رغم الخروج المبكر.

وتُقام مباراة الأرجنتين والأردن في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس، بالتزامن مع مباراة النمسا والجزائر في كانساس سيتي في التوقيت ذاته، ضمن ختام منافسات الدور الأول.