رياضة|كأس العالم 2026|كوت ديفوار

هل كانت حقا "زلة لسان"؟.. نجم ألمانيا السابق متهم بالعنصرية

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MUNICH, GERMANY - MAY 16: Bastian Schweinsteiger looks on prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and 1. FC Köln at Allianz Arena on May 16, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
لاعب منتخب ألمانيا السابق باستيان شفاينشتايغر (غيتي)
Published On 26/6/2026

وجه إيمرس فاي، مدرب منتخب كوت ديفوار، انتقادات لاذعة لنجم ألمانيا السابق باستيان شفاينشتايغر، متهما إياه بالعنصرية بعد وصفه أداء الفريق الإيفواري بـ"الهمجي" و"غير التكتيكي"، وهو ما اعتبره فاي انعكاسا لتحيزات مسبقة تجاه كرة القدم الأفريقية لا تليق باللعبة.

وجاءت تصريحات فاي في أعقاب فوز فريقه على منتخب كوراساو بنتيجة 2-0، وهو الانتصار الذي منح "الأفيال" بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

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تسمية الأشياء بمسمياتها

وفي تعليقه على انتقادات اللاعب الألماني السابق، قال فاي: "أعتقد أن الأمر محزن. لقد كنت من المعجبين بشفاينشتايغر كلاعب وسط يفهم كرة القدم جيدا، لكنني شعرت بخيبة أمل في شخصه بعد هذه التصريحات".

وأضاف بلهجة حاسمة: "من المستغرب أن يتحدث بهذه الطريقة. يمكننا أن نطلق على هذا الوصف اسم العنصرية، إذا أردنا تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية".

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Curacao v Ivory Coast - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 25, 2026 Ivory Coast's Nicolas Pepe celebrates scoring their first goal with coach Emerse Fae and teammates REUTERS/Brian Snyder
إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار يحتفل مع لاعبيه بالتأهل إلى دور الـ32 لمونديال 2026 (رويترز)

ورفض فاي التوصيف الذي أطلقه شفاينشتايغر، مشدداً على أن الفرق الأفريقية لا تقدم مجرد أداء بدني، بل تمتلك العمق التكتيكي والمهارات التقنية اللازمة.

وأعرب المدرب الإيفواري عن أمله في أن تكون كلمات النجم الألماني مجرد "زلة لسان" وليست انعكاسا لفكر متأصل، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه يركز على إثبات جدارته داخل المستطيل الأخضر. كما لم يستبعد فاي أن يكون هدف شفاينشتايغر من هذا الطرح هو إثارة الجدل الإعلامي.

سياق التصريحات والجدل المرافق

وكان شفاينشتايغر أدلى بتلك الآراء أثناء عمله كمحلل فني لقناة "إيه آر دي" الألمانية، قبيل المواجهة التي انتهت بفوز ألمانيا على كوت ديفوار 2-1 في 20 يونيو/حزيران الجاري، حيث وصف أسلوب الفريق الإيفواري بقوله إن كرة قدم أفريقيا نسبيا "غير تقليدية، عشوائية، جامحة، وربما لا تخضع للضوابط التكتيكية بشكل كافٍ"، مضيفا أن فريقه يجب أن يكون مستعدا لمواجهة هذا الأسلوب "غير المتوقع".

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وأثارت هذه التصريحات موجة من الجدل داخل الوسط الرياضي الألماني.

من جانبه، رفض المدير الفني السابق لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، الخوض في هذا الجدل حين سُئل عنه. وقال للصحفيين: "هذا موضوع جاد، ولا أعرف ما هو المناسب قوله. بالنسبة للأفارقة الأمر يعني شيئا، ولغيرهم يعني شيئا آخر، وأنا لست هنا للحديث في هذا الشأن".

يُذكر أن المنتخب الإيفواري، ورغم خسارته أمام ألمانيا، نجح في التأهل إلى دور الـ32 بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على كل من الإكوادور (1-0) وكوراساو (2-0). ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الإيفواري في المرحلة المقبلة متصدر المجموعة التاسعة بين فرنسا أو النرويج.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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