هدف واحد يحسم البقاء أو الإقصاء.. حاسوب "أوبتا" يتوقع المتأهلين من المركز الثالث

مع اقتراب نهاية منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026، تتجه الأنظار نحو واحدة من أكثر المعارك تعقيدا وإثارة في النسخة الحالية من البطولة، وهي المنافسة على بطاقات التأهل المخصصة لأصحاب المركز الثالث.

وفي ظل النظام الجديد للبطولة الذي رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا، باتت الحسابات أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، خاصة أن التأهل لم يعد مقتصرا على صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بل أصبح يشمل أيضًا أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي خضم هذه الحسابات المعقدة، قدم حاسوب "أوبتا" العملاق أحدث توقعاته لمسار المنافسة، كاشفًا عن المنتخبات الأقرب لانتزاع بطاقات العبور إلى دور الـ32.

أدى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتوسيع البطولة إلى استحداث دور الـ32 قبل انطلاق منافسات دور الـ16، وهو ما فرض آلية جديدة للتأهل.

وبموجب النظام الحالي، تتأهل المنتخبات التي تحتل المركزين الأول والثاني في المجموعات الاثنتي عشرة مباشرة إلى دور الـ32، لينضم إليها أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث من بين جميع المجموعات.

هذا التغيير جعل الفرق لا تكتفي بمراقبة نتائج مجموعاتها فقط، بل أصبحت مضطرة لمتابعة نتائج المجموعات الأخرى أيضًا لمعرفة فرصها الحقيقية في التأهل.

البوسنة والإكوادور إلى دور الـ32

وضمن منتخبا البوسنة والهرسك والإكوادور بالفعل وجودهما بين أفضل المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، ليحجزا مقعديهما رسميا في دور الـ32.

وفي المقابل، تضع التوقعات عددًا من المنتخبات في مقدمة المرشحين للعبور، أبرزها كرواتيا والسويد وكوريا الجنوبية وباراغواي وبلجيكا والجزائر.

وتعكس هذه التوقعات حالة المنافسة الشرسة التي تشهدها البطولة، خاصة أن الفوارق بين المنتخبات لا تزال محدودة للغاية.

مجموعتا مصر وإسبانيا تحتفظان بكل الاحتمالات

ومن بين أكثر المجموعات إثارة، تبرز المجموعة السابعة التي تضم مصر وإيران وبلجيكا ونيوزيلندا، حيث لا تزال جميع المنتخبات الأربعة تملك فرصة التأهل إلى الدور المقبل.

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كما تشهد المجموعة الثامنة وضعًا مشابهًا، إذ ما زالت آمال التأهل قائمة لكل من إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر والسعودية.

ولا يقتصر الأمر على هاتين المجموعتين فقط، بل إن عدة مجموعات أخرى لا تزال تشهد صراعًا مفتوحًا بين ثلاثة منتخبات أو أكثر على بطاقات التأهل.

كوريا الجنوبية وإسكتلندا في دائرة الانتظار

فرض نظام التأهل الجديد واقعًا مختلفًا على بعض المنتخبات التي أنهت مبارياتها في دور المجموعات، لكنها لم تتعرف بعد على مصيرها النهائي.

ويعد منتخبا كوريا الجنوبية وإسكتلندا من أبرز هذه الحالات، حيث ينتظران انتهاء بقية مباريات الجولة الثالثة لمعرفة ما إذا كان رصيدهما كافيا للتواجد بين أفضل أصحاب المركز الثالث.

ومع استمرار إقامة المباريات، من المتوقع أن تنضم منتخبات أخرى إلى قائمة المنتظرين، في ظل تعقيدات الحسابات المرتبطة بالنقاط وفارق الأهداف.

أرقام حاسوب "أوبتا" تكشف حجم المعركة

تكشف أحدث المحاكاة التي أجراها حاسوب أوبتا العملاق مدى التقارب الكبير بين المنتخبات المتنافسة.

وبحسب التوقعات، فإن المنتخب الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين تقل فرص تأهله عن 1%، ما يجعل آماله شبه معدومة.

أما المنتخبات التي تمتلك 3 نقاط، فتقفز فرصها إلى 68.1%، وهو ما يضعها في قلب المنافسة على بطاقات العبور.

في المقابل، يصبح التأهل شبه مضمون بالنسبة للمنتخبات التي تنهي دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتوضح هذه الأرقام أن فارق نقطة واحدة فقط قد يصنع الفارق بين الخروج المبكر ومواصلة الحلم في البطولة.

فارق الأهداف.. السلاح الحاسم

ومع تشابك الحسابات، يبرز فارق الأهداف كأحد أهم العوامل التي قد تحسم هوية المتأهلين. فعلى الرغم من أن المواجهات المباشرة تعد المعيار الأساسي لحسم التساوي بين المنتخبات داخل المجموعة الواحدة، فإن هذا المعيار لا يمكن تطبيقه عند مقارنة منتخبات من مجموعات مختلفة.

ولهذا السبب، يصبح فارق الأهداف العامل الأكثر أهمية في ترتيب أصحاب المركز الثالث على مستوى البطولة بأكملها.

وتشير توقعات "أوبتا" إلى أن فارق الأهداف قد يكون حاسما بصورة خاصة للمنتخبات التي تنهي دور المجموعات برصيد 3 نقاط، حيث قد يفصل هدف واحد فقط بين التأهل والإقصاء.

ومع استمرار منافسات الجولة الثالثة، يبقى الصراع على بطاقات التأهل مفتوحا على جميع الاحتمالات، وسط ترقب جماهيري واسع لما ستسفر عنه الساعات المقبلة.

وفي وقت تتغير فيه الحسابات مع كل هدف يُسجل في البطولة، يواصل حاسوب "أوبتا" العملاق تحديث توقعاته بصورة مستمرة، لرصد حظوظ المنتخبات الساعية إلى انتزاع آخر المقاعد المؤهلة إلى دور الـ32.

وبين صراع النقاط وحسابات فارق الأهداف وترقب نتائج المجموعات الأخرى، تبدو المنافسة على بطاقات أصحاب المركز الثالث واحدة من أكثر فصول كأس العالم 2026 إثارة وتشويقًا.