"عقوبة غير عادلة".. كيف تستعد ألمانيا لـ"فخ الفيفا" في دور الـ32؟

وجه مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناغلسمان انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد النظام الجديد المعتمد في كأس العالم 2026، معتبرا أن بعض المنتخبات المتصدرة للمجموعات تجد نفسها في وضعية غير مريحة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

ورغم ضمان المنتخب الألماني التأهل إلى دور الـ32 بعد تصدره المجموعة الخامسة إثر فوزين على كوراساو وساحل العاج، فإن المدرب الألماني أبدى استياءه من ضيق الوقت المتاح للتحضير للمواجهة المقبلة.

تكمن المشكلة، بحسب ناغلسمان، في أن ألمانيا لن تتعرف رسميا على منافسها في الدور المقبل إلا مساء السبت، بينما ستخوض مباراة دور الـ32 يوم الاثنين في مدينة بوسطن، ما يمنح الجهاز الفني أقل من 48 ساعة فقط لإعداد الخطة المناسبة.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي إن النظام الجديد يجعل الأمور معقدة للغاية، مضيفا أن إنهاء دور المجموعات في الصدارة لا يجب أن يتحول إلى عامل يضر بالمنتخب بدل أن يفيده.

وأوضح: "بصراحة، لست من المعجبين بهذا النظام. أن تتم معاقبتك لأنك أنهيت المجموعة في المركز الأول ليس أمرا مثاليا. الحسابات والخوارزميات أصبحت معقدة جدا مع زيادة عدد المنتخبات".

استعدادات مسبقة لتفادي المفاجآت

وكشف ناغلسمان أن طاقمه الفني بدأ منذ أيام دراسة المنافسين المحتملين تحسبا لضيق الوقت، حيث جرى توزيع العمل بين المحللين والمدربين لمتابعة عدة منتخبات مرشحة لمواجهة ألمانيا في الدور المقبل. وأضاف أن أفراد الجهاز الفني شاهدوا عددا من مباريات المنافسين المحتملين وأعدوا أجزاء كبيرة من الخطط التكتيكية مسبقا، لتجنب العمل تحت ضغط الوقت بعد معرفة هوية الخصم بشكل رسمي.

واعترف مدرب المانشافت بأن الساعات التي تسبق معرفة المنافس ستكون مرهقة، مؤكدا أن الجهاز الفني قد يضطر للعمل طوال الليل لاستكمال التحضيرات.

وأشار إلى أن منتخبي باراغواي وأستراليا يبدوان الأقرب لمواجهة ألمانيا وفق الحسابات الحالية، لكنه شدد على أن كل الاحتمالات تبقى واردة حتى نهاية دور المجموعات.