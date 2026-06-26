عقدة لاتينية تطارد أوروبا.. هل تصمد إسبانيا في مونديال 2026؟

تتجه الأنظار إلى المواجهات الحاسمة المتبقية في دور المجموعات لكأس العالم 2026، والتي تحمل في طياتها صراعا قاريا مثيرا بين المدارس الأوروبية ونظيراتها من أمريكا الجنوبية، وسط تفوق كاسح لمنتخبات "الكونميبول" التي ألحقت بالقارة العجوز هزيمة ساحقة في المواجهات المباشرة حتى الآن.

وسجلت المنتخبات اللاتينية نسبة نجاح بلغت 100% حتى الآن، بحصيلة تراكمية بلغت 4 انتصارات لاتينية دون أي رد أوروبي.

فوز كاسح

واستنادا إلى الإحصائيات الحالية، فقد استقبلت الشباك الأوروبية 8 أهداف مقابل اهتزاز الشباك اللاتينية مرة واحدة فقط خلال 4 مباريات متباينة؛ حيث استهلت باراغواي السلسلة بالفوز على تركيا بهدف نظيف، تلاها تفوق رقمي مريح للأرجنتين على النمسا بثنائية نظيفة.

وفي الجولة الثالثة، تعمقت الفجوة الرقمية بعد سحق البرازيل لإسكتلندا بثلاثية نظيفة، قبل أن تُسجل الإكوادور كفاءة تكتيكية بإنهاء مباراتها أمام ألمانيا بنتيجة 2-1، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى (4-0) لصالح "الكونميبول".

إسبانيا وأوروغواي.. قمة تكسير العظام

أمام هذا "النحس" الأوروبي، يصطدم المنتخب الإسباني (لا روخا) بقيادة لويس دي لا فوينتي بنظيره الأوروغواياني (لا سيليستي) في قمة مصيرية لتحديد المتأهلين عن المجموعة الثامنة. ورغم أن إسبانيا تملك 4 نقاط وفارق أهداف مريح (+4) يضمن لها العبور إكلينيكيا، إلا أن ترتيبها في المجموعة سيرسم ملامح مشوارها المقبل:

المركز الأول: يمنحها مسارا آمنا لمواجهة النمسا أو الجزائر في دور الـ32.

المركز الثاني: يضعها في صدام مبكر وقوي أمام حامل اللقب، المنتخب الأرجنتيني.

المركز الثالث: قد يرمي بها في طريق متصدرين شرسين مثل فرنسا أو بلجيكا.

البرتغال وكولومبيا.. صراع الصدارة

وفي مواجهة لاتينية-أوروبية أخرى لا تقل أهمية، يدخل المنتخب البرتغالي تحت قيادة روبرتو مارتينيز اختبارا صعبا أمام كولومبيا لحساب المجموعة الحادية عشرة (ك)، بهدف خطف الصدارة وتأمين طريق أسهل في الأدوار الإقصائية.

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صدارة المجموعة تضمن للبرتغال مواجهة أحد أفضل الثوالث في دور الـ32، ومواجهة محتملة ضد سويسرا في ثمن النهائي. أما التراجع للمركز الثاني، فقد يعجل بقمة إيبيرية ساخنة أمام إسبانيا في دور الـ16، بشرط نجاح الماتادور في فك العقدة اللاتينية أولا.