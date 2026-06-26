مصر ضد إيران في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

رياضة الجزيرة تستعرض موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.

يواجه منتخب مصر نظيره الإيراني، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

يخوض "الفراعنة" المواجهة وهم في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط ويكفيهم التعادل لضمان التأهل إلى دور الـ32، بينما يتمسك المنتخب الإيراني بفرصه في العبور إلى الدور التالي بعد أن جمع نقطتين من تعادلين.

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم

تقام المباراة فجر السبت 27 يونيو/حزيران على ملعب "لومن فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة 6:00 صباحا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، 7:00 صباحا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران في كأس العالم

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تطلعات وحظوظ الفريقين

لا يزال كل من مصر وإيران بلا هزيمة بعد جولتين من مباريات دور المجموعات في كأس العالم، ويملك كل منهما فرصة ذهبية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

منتخب مصر حقق أول انتصار له في تاريخه بكأس العالم حينما فاز على نيوزيلندا في الجولة الماضية ولديه 4 نقاط في صدارة المجموعة.

ويبحث رفقاء محمد صلاح عن فوز جديد يؤمن لهم الصدارة، ولكن التعادل كفيل بالتأهل إلى الدور المقبل، بل إن خسارة كتيبة حسام حسن قد تجعله يتأهل أيضا بين أفضل ثوالث.

تعادلت مصر مع بلجيكا وفازت على نيوزيلندا حتى الآن، ولديها 4 نقاط بالفعل، وهو عدد يكفي تقريبا للتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، إن لم تتمكن مصر من احتلال أحد المركزين الأولين والتأهل مباشرة.

في المقابل تبدو إيران التي مُنعت من الإقامة الطويلة في الولايات المتحدة، وسُمح لها في البداية بالسفر فقط للمباريات، قد تحدّت التوقعات.

وقد ساهم التعادل مع نيوزيلندا وبلجيكا في رفع معنويات الفريق. والآن، بعد رفع قيود السفر جزئيا لمنح إيران مزيدا من المرونة – على الرغم من استمرار الشكاوى بعد تأخيرها على الحدود هذا الأسبوع – قد تُعزز إيران زخمها الإيجابي.

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ويمتلك كلا الفريقين تصدر المجموعة السابعة. إذا فازت إيران بفارق أهداف أكبر من فوز بلجيكا على نيوزيلندا، فستضمن الصدارة. كما أن أي فوز لمصر، بغض النظر عن نتيجة بلجيكا، يكفيها.

يفتقد منتخب مصر الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد في مباراته ضد إيران.

وبالنسبة لإيران من المحتمل عودة علي رضا جهانبخش إلى التشكيلة الأساسية بعد مشاركته في الشوط الثاني فقط في المباراة الأخيرة. وبخلاف ذلك، لا يُعتقد بوجود أي إصابات في صفوف الفريق.

التشكيلة المتوقعة لمصر ضد إيران (4-2-3-1):

شوبير؛ هاني، إبراهيم، ربيعة، فتوح؛ عطية، لاشين؛ زيكو، صلاح، عاشور؛ مرموش.

التشكيلة المتوقعة لإيران ضد مصر (3-4-3):

بيرانوند؛ كنعاني، خليل زاده، نعمتي، رضائيان، قدوس، عزت اللهي؛ حاجي صافي، جهانبخش، طارمي، محبي.