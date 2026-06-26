متجاوزا نسخة 1994.. تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري في المونديال

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن كأس العالم 2026 كسرت، الخميس، الرقم القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ البطولة، إذ تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة عام 1994 التي شهدت حضور نحو 3.6 مليون متفرج.

وجاء هذا الإعلان خلال الشوط الثاني من مباراة ألمانيا أمام الإكوادور (المباراة رقم 56 في البطولة) في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرزي، إذ عرضت الشاشات العملاقة الرقم القياسي الجديد وهو 3605357 وسط تصفيق صاخب.

ومع بقاء 48 مباراة في كأس العالم، من المحتمل أن يصل إجمالي الحضور إلى ما يقارب ضعف الرقم القياسي المسجل عام 1994، الذي جاء في عصر كانت فيه بطولة كأس العالم تتضمن 52 مباراة فقط. وبلغ معدل إشغال الملاعب أكثر من 99 في المئة في المتوسط.

وقال فيكتور ماثيسون الخبير الاقتصادي في مجال الأعمال الرياضية في كلية هولي كروس، إن ارتفاع أسعار التذاكر الموثق جيدا، إلى جانب قيود السفر التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول معينة، يعني أنه قد يكون هناك الكثير من الأشخاص الذين رغبوا في حضور البطولة، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

لكن كان هناك الكثير من المشجعين المستعدين لشغل أماكنهم.

وقال دان راشر خبير الاقتصاد الرياضي في جامعة سان فرانسيسكو "يرغب الأمريكيون… في الحضور خلال اللحظات الحاسمة".