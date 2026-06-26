رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

متجاوزا نسخة 1994.. تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري في المونديال

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Ecuador's players gather in a circle after winning the 2026 World Cup Group E football match between Ecuador and Germany at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 25, 2026. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)
مباراة ألمانيا والإكوادور شهدت الإعلان عن تحطيم الرقم القياسي (الفرنسية)
Published On 26/6/2026

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن كأس العالم 2026 كسرت، الخميس، الرقم القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ البطولة، إذ تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة عام 1994 التي شهدت حضور نحو 3.6 مليون متفرج.

وجاء هذا الإعلان خلال الشوط الثاني من مباراة ألمانيا أمام الإكوادور (المباراة رقم 56 في البطولة) في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرزي، إذ عرضت الشاشات العملاقة الرقم القياسي الجديد وهو 3605357 وسط تصفيق صاخب.

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ومع بقاء 48 مباراة في كأس العالم، من المحتمل أن يصل إجمالي الحضور إلى ما يقارب ضعف الرقم القياسي المسجل عام 1994، الذي جاء في عصر كانت فيه بطولة كأس العالم تتضمن 52 مباراة فقط. وبلغ معدل إشغال الملاعب أكثر من 99 في المئة في المتوسط.

Netherlands' Brian Brobbey (19) celebrates after Tunisia's Ellyes Skhiri (17) scored an own goal during the World Cup Group E soccer match between Ecuador and Germany in East Rutherford, N.J., near New York, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Charlie Riedel)
ملاعب المونديال تحتشد بالجماهير في أغلب المباريات (أسوشيتد برس)

وقال فيكتور ماثيسون الخبير الاقتصادي في مجال الأعمال الرياضية في كلية هولي كروس، إن ارتفاع أسعار التذاكر الموثق جيدا، إلى جانب قيود السفر التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول معينة، يعني أنه قد يكون هناك الكثير من الأشخاص الذين رغبوا في حضور البطولة، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

لكن كان هناك الكثير من المشجعين المستعدين لشغل أماكنهم.

وقال دان راشر خبير الاقتصاد الرياضي في جامعة سان فرانسيسكو "يرغب الأمريكيون… في الحضور خلال اللحظات الحاسمة".

المصدر: رويترز

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