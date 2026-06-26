"لا مقارنة بين مصر وبلجيكا".. حسابات إيران عشية مواجهة "الفراعنة"

شدد أمير قلعة نويي، المدير الفني للمنتخب الإيراني لكرة القدم، على أن مواجهة نظيره المصري في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة السابعة في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستخضع لحسابات فنية مغايرة تماما عما سبقها.

وأوضح قلعة نويي في تصريحات إعلامية عشية المباراة مع "الفراعنة" أن المنتخب الإيراني، الذي يحتل حاليا المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطتين (بعد تعادلين مع نيوزيلندا 2-2 ومع بلجيكا دون أهداف)، يتعامل مع كل خصم وفق فلسفة خاصة.

وقال: "لا يمكن المقارنة بين مصر وبلجيكا، فنحن نتحدث عن طرق لعب مختلفة تماما، وليس من الصحيح المقارنة بين المباريات، فكل لقاء يختلف عن الآخر ".

وتابع قلعة نويي مؤكدا على نهج الجهاز الفني في التحضير: "نقوم بتحليل أداء المنتخب المصري حاليا بعد أن حللنا أداء المنتخب البلجيكي بطريقة مختلفة، فنحن نغير أسلوب لعبنا بناء على هوية الفريق الذي نواجهه ".

عازمون على الفوز

ورغم اعترافه بالتحديات اللوجستية، وتحديداً ضيق الوقت المخصص للاستشفاء بعد المباراة السابقة، أكد المدير الفني أن فريقه عازم على تقديم أداء قوي أمام المنتخب المصري (متصدر المجموعة بأربع نقاط)، مشيرا إلى أنهم سيعملون على الإعداد البدني والذهني للحفاظ على ذات المستوى الذي ظهروا به في أول جولتين.

وفيما يخص الأجواء المحيطة والفعاليات المرافقة التي قد تحدث خلال اللقاء، شدد قلعة نويي على نأي فريقه عن أي أحاديث خارج الإطار الرياضي، مؤكدا: "نحن هنا للعب كرة القدم فقط، وسنضع كامل تركيزنا على مواجهة مصر ومحاولة تحقيق الفوز. لا نريد التحدث عن أي شيء آخر، دعونا نركز على كرة القدم فهي لعبة جميلة وعلينا الاستمتاع بها ".

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واختتم قلعة نويي تصريحاته بالإشارة إلى أن الفريق بات في وضعية أكثر استقرارا بعد الوصول إلى سياتل في وقت مناسب، حيث استغرقت الرحلة ثلاث ساعات، وهو ما انعكس إيجابا على الحالة البدنية والذهنية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.