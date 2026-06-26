بعد 17 مونديالا.. سخرية واسعة من "هدية" فيفا لعميد الصحفيين الرياضيين

شهدت بطولة كأس العالم عام 2026 لفتة تكريمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجاه الصحفي الرياضي الألماني المخضرم، هارتموت شيرزر، تقديراً لمسيرته الطويلة واستمراريته المذهلة في تغطية الحدث الكروي الأبرز عالمياً.

غير أن هذا التكريم سرعان ما تحول إلى مادة للسخرية والانتقاد من قِبل الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب طبيعة الهدية المقدمة.

هدية "تيمو ووولمارت" تثير الجدل

قبيل انطلاق مباراة ألمانيا والإكوادور على ملعب "نيويورك نيوجيرسي"، قام قسم العلاقات الإعلامية بالفيفا بتقديم نسخة مصغرة من مجسم كأس العالم لشيرزر تقديراً لإنجازه الاستثنائي. ونشر الحساب الرسمي للفيفا على منصة إكس (X) صورة للصحفي المخضرم وهو يجلس ممسكاً بقلمه ودفتر ملاحظاته وبجانبه المجسم الصغير.

ورغم القيمة المعنوية الكبيرة للفتة، فإن رواد منصات التواصل الاجتماعي صبوا جام غضبهم على الفيفا، معتبرين الهدية لا تليق بحجم العطاء الذي قدمه شيرزر.

وعلق أحد المشجعين ساخراً: "لقد اشتريت مجسماً مشابهاً من موقع تيمو (Temu) مقابل 8.99 دولار فقط، ولم أحضر أي بطولة كأس عالم في حياتي!".

وأضاف آخر: "يا فيفا، هذه المنتجات تباع في كل مكان، كان يجدر بكم تقديم شيء أكثر تميزاً ورمزية". في حين كتب متابع ثالث: "يمكنك شراء نفس هذه الكأس المصغرة من وولمارت، وهي ليست حتى النسخة الأكبر التي يبلغ سعرها 40 دولاراً. الفيفا تظهر بخلاً شديداً هنا".

رحلة بدأت من عصر بيليه ومارادونا

يُعد شيرزر (88 عاماً) واحداً من أساطير الصحافة الرياضية؛ إذ سجل حضوره الأول في نهائيات كأس العالم عام 1962 في تشيلي، وهي البطولة التي شهدت توهج الأسطورتين بيليه وغارينشا وقيادتهما البرازيل للمجد، في حين كان النجم الألماني أوفه سيلر يبصم على حضوره الدولي.

وبعد أربع سنوات، عاصر الصحفي خسارة ألمانيا الغربية التاريخية أمام إنجلترا بقيادة بوبي تشارلتون في مونديال عام 1966.

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وتُمثل بطولة كأس العالم عام 2026 الحالية في أمريكا الشمالية الرحلة السابعة عشرة في مسيرة شيرزر المونديالية، لتُضاف إلى سجل حافل يشمل تغطية 33 نسخة من طواف فرنسا للدراجات و21 دورة ألعاب أولمبية.

وفي حديث سابق له، أكد شيرزر أن بطولتيه المفضلتين هما مونديال بلاده (سواء في عام 1974 أو عام 2006) ومونديال المكسيك عام 1986 الذي شهد إبداع الراحل دييغو مارادونا.