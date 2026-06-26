فوز معنوي وأهداف بعد فوات الأوان.. أبرز أرقام مباراة أمريكا وتركيا

حقق منتخب تركيا فوزا معنويا على الولايات المتحدة 3-2 الخميس على ملعب "سوفاي" في لوس أنجلوس، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم 2026.

سجل كان أيهان ثاني أكثر هدف فوز متأخر في مباراة بكأس العالم منذ بدء الإحصاء عام 1966، بعد هدف الإيراني روزبه جشمي أمام ويلز في عام 2022 (97:56)، دون احتساب الأشواط الإضافية.

هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها منتخب أمريكا مباراة في كأس العالم بعد تسجيله الهدف الافتتاحي، وحدث ذلك سابقا ضد إسبانيا في عام 1950 (التقدم 1-0، ثم الخسارة 1-3).

الأهداف التركية تأخرت

نجح منتخب تركيا في العودة في النتيجة وتجنب الهزيمة في مباراة بكأس العالم للمرة الأولى، بعد أن خسر في المرات الست الأولى التي تأخر فيها في النتيجة خلال مباريات البطولة.

كما سجل منتخب تركيا من أول تسديدتين له في مباراة أمريكا، بعد أن فشل في التسجيل من أي من تسديداته الـ 62 في أول مباراتين له بكأس العالم هذا العام.

سجل المنتخب الأمريكي هدفين أو أكثر في جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم هذا العام، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها أكثر من هدف في 3 مباريات متتالية في كأس العالم.

أصبح المنتخب الأمريكي خامس فريق في تاريخ كأس العالم يسجل في الدقائق الأربع الأولى من الشوطين الأول والثاني في مباراة واحدة، الأول منذ منتخب نيجيريا ضد الأرجنتين في عام 2014.

سيباستيان برهالتر هو أول لاعب أمريكي في السجلات (منذ عام 1966) يسجل هدفا ويقدم تمريرة حاسمة في مباراة واحدة بكأس العالم.

استخدم منتخب أمريكا 21 لاعبا مختلفا في التشكيلة الأساسية خلال دور المجموعات بكأس العالم هذا العام، ليصبح سابع فريق في التاريخ يستخدم 21 لاعبا أو أكثر كأساسيين في دور المجموعات بكأس العالم.

بعمر 21 عاما و120 يوما، بات أردا غولر أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ منتخب تركيا في كأس العالم.

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هدف أوستون تروستي هو الهدف رقم 173 في كأس العالم هذا العام، متجاوزا نسخة عام 2022 (172 هدفا) كأكثر نسخة تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، وهو ثاني أسرع هدف يسجله منتخب أمريكا في كأس العالم (في الدقيقة الثانية و13 ثانية)، بعد هدف كلينت ديمبسي في الثانية 30 ضد غانا عام 2014.