فرنسا تستهدف الصدارة وفاء للقائد الغائب

أكد لاعب خط وسط المنتخب الفرنسي أوريلين تشواميني أن لاعبي "الديوك" يخوضون مباراتهم المقبلة ضد النرويج في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2026 بروح عالية تكريما لمدربهم ديدييه ديشان، الذي اضطر لمغادرة المعسكر والعودة إلى فرنسا بعد وفاة والدته.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" (L’Equipe)، شدد تشواميني على أن الفريق بأكمله ملتزم بتنفيذ التعليمات الفنية والمهمة التي حددها ديشان قبل رحيله، مؤكدا أن التركيز ينصب حاليا على الفوز بالمباراة لضمان صدارة المجموعة التاسعة وتقديم أداء يثبت تقدير اللاعبين للمدرب في هذا الوقت العصيب.

بيان الاتحاد الفرنسي

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن الثلاثاء في بيان له، أن ديشان اضطر إلى مغادرة معسكر "الديوك" والعودة إلى فرنسا لحضور مراسم جنازة والدته. وأكد أن المدرب سيغيب عن مباراة النرويج، وذلك بعد اتفاق تم مع رئيس الاتحاد فيليب ديالو.

وأوضح البيان أن ديشان أوكل مهمة الإشراف على المنتخب بشكل مؤقت إلى مساعده غي ستيفان، الذي سيتولى قيادة المجموعة إلى حين عودته.

وعلى صعيد التحضيرات الميدانية، يتقاسم منتخبا "الديوك" والنرويج صدارة المجموعة برصيد ست نقاط لكل منهما، وقد ضمنا بالفعل التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بعد تفوقهما على السنغال والعراق.

وقال تشواميني لصحيفة "ليكيب": "نيابة عن الفريق الفرنسي بأكمله والعائلة الفرنسية، نرسل تعازينا للمدرب ومرافقيه. إنه وقت معقد للجميع، وقد حاولنا جعل الأمور طبيعية، لكن لدينا مهمة نريد إنجازها لنجعله فخورا".

وأضاف لاعب ريال مدريد: "عندما غادر المدرب، أوكل إلينا مهمة واضحة. سيكون غي ستيفان على خط واحد مع ما يطلبه منا المدرب، وسنواصل احترام مبادئنا في اللعب. نحن مقتنعون بأننا سنقدم كل المقومات اللازمة للفوز".

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من جانبه، أكد المدرب المؤقت تواصله المستمر مع ديشان قائلا: "أفكر بشدة في ديدييه وعائلته، فهو متأثر جدا. لقد تحدثت معه قبل دقائق. سأحاول جعل الوضع طبيعيا قدر الإمكان، وقد طلب مني قيادة المجموعة حتى عودته. سأبذل قصارى جهدي لأكون أهلا للثقة التي وضعها بي".

يذكر أن قائد المنتخب كيليان مبابي، الفائز بالحذاء الذهبي عام 2022، استهل البطولة بمستوى لافت بتسجيله هدفين في مرمى السنغال (3-1) ومثلهما في مرمى العراق (3-0). في المقابل، يبرز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند كمنافس قوي لمبابي على الجائزة الفردية، بعد نجاحه هو الآخر في تسجيل ثنائيتين متتاليتين في البطولة.