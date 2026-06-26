بعد الفوز على ألمانيا.. رئيس الإكوادور يكافئ شعبه بهدية مميزة

قرر رئيس الإكوادور دانييل نوبوا منح المواطنين عطلة وطنية اليوم الجمعة، بعد تأهل منتخب بلاده إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم لكرة القدم عقب الفوز المفاجئ 2-1 على ألمانيا.

وقال نوبوا في منشور على منصة إكس: "شكرا للاعبين والمدرب الذين تمكنوا، على الرغم من الانتقادات والإهانات واللحظات الصعبة التي مروا بها، من استعادة توازنهم وإهداء هذه الفرحة الهائلة للبلد بأسره. غدا عطلة!".

وكانت الإكوادور بحاجة ماسة إلى الفوز في مباراتها الأخيرة ضمن المجموعة الخامسة أمس الخميس، وذلك بعد خسارتها من ساحل العاج وتعادلها غير المتوقع مع كوراساو التي تشارك في البطولة لأول مرة.

واستقبل المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية هدفا مبكرا أمام ألمانيا، لكنه عاد من تأخره بانتفاضة قوية ليحسم الفوز، مما أطلق احتفالات الجماهير في ملعب نيويورك نيوجيرزي المكتظ بالجماهير.

وكانت ألمانيا قد ضمنت التأهل بالفعل في صدارة المجموعة. في حين احتلت ساحل العاج المركز الثاني عقب فوزها 2-0 على كوراساو.

وتأهلت الإكوادور ضمن أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثالث، لتتقدم إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الثانية، بعد أن وصلت إلى دور الـ16 في بطولة عام 2006 التي أقيمت في ألمانيا.