قبل مباراة إسبانيا وأوروغواي.. كيف يخطط دي لا فوينتي لتأمين بطاقة العبور؟

أكد المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، أن بطولة كأس العالم تشهد منافسة شديدة وتقاربًا كبيرًا بين جميع المنتخبات، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أوروغواي، المقررة اليوم الجمعة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشدد المدرب الإسباني في تصريحاته على أن الطريق نحو الأدوار المتقدمة لن يكون سهلًا، في ظل تزايد قوة المنافسة مع كل مرحلة من البطولة.

وقال دي لا فوينتي: "التقارب الكبير في المستوى بين المنتخبات هو أكثر ما لفت انتباهي. يروق لي ذلك". وأضاف: "من الصعب للغاية تحقيق الفوز. في مستوى المنتخب الوطني، الفوارق تكون صغيرة للغاية".

وتعكس هذه التصريحات رؤية الجهاز الفني الإسباني للبطولة، التي باتت تعتمد بشكل كبير على التفاصيل الدقيقة والحسم في اللحظات الصغيرة، في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة.

إسبانيا تبحث عن حسم التأهل

ويخوض المنتخب الإسباني البطولة وهو من أبرز المرشحين للتتويج باللقب، غير أنه لم يضمن بعد التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعد تعادله السلبي أمام الرأس الأخضر (كاب فيردي)، ثم فوزه الكبير بأربعة أهداف دون رد على السعودية.

ورغم ذلك، ما زالت حظوظ المنتخب الإسباني قوية في إنهاء دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الثامنة، حيث يحتل المركز الأول برصيد أربع نقاط.

ويأتي منتخب أوروغواي والرأس الأخضر في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين لكل منهما، فيما يقبع المنتخب السعودي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وشدد دي لا فوينتي على أهمية الجاهزية الكاملة في المرحلة المقبلة، قائلًا: "نحن بحاجة لتقديم أفضل ما عندنا. كل مرحلة تصبح أكثر صعوبة. نريد الوصول إلى النهائي ومواصلة التطور، فالمنافسون سيزدادون قوة مع كل جولة".

استقرار في التشكيلة وثقة في البدلاء

وفيما يخص الخيارات الفنية، أوضح المدرب الإسباني أنه لا يرى حاجة لإجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة الأساسية بعد الأداء الأخير أمام السعودية.

إعلان

وقال في هذا السياق: "الأداء الذي قدمناه في المباراة الماضية لا يستدعي إجراء أي تغييرات في التشكيلة الأساسية، لكنني سعيد جدًا بما قدمه اللاعبون البدلاء، وكذلك بما شاهدته منهم في التدريبات".

ليعكس حديث دي لا فوينتي حالة من الاستقرار الفني داخل صفوف المنتخب الإسباني، إلى جانب الثقة المتزايدة في جميع عناصر الفريق، سواء الأساسيين أو البدلاء، قبل خوض المواجهة الحاسمة أمام أوروغواي.