جدول مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والملاعب
اتضحت ملامح دور الـ 32 في كأس العالم 2026 لكرة القدم شيئاً فشيئاً، مع اقتراب نهاية مباريات دور المجموعات في المونديال بنسخته الموسعة بمشاركة 48 منتخبًا.
وفيما يلي نستعرض مباريات الأدوار الإقصائية والمواجهات التي تم تأكيدها، مع ذكر مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والملاعب.
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مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 (حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة)
الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026
- المباراة 73 (الساعة 22:00): جنوب أفريقيا ضد كندا (ملعب لوس أنجلوس).
الإثنين، 29 يونيو/حزيران 2026
- المباراة 74 (الساعة 20:00): البرازيل ضد اليابان (ملعب هيوستن).
- المباراة 75 (الساعة 23:30): ألمانيا ضد أفضل ثالث (من المجموعات A/B/C/D/F) (ملعب بوسطن).
الثلاثاء، 30 يونيو/حزيران 2026
- المباراة 76 (4:00): هولندا ضد المغرب (ملعب مونتيري).
- المباراة 77 (الساعة 20:00): كوت ديفوار ضد ثاني المجموعة I (ملعب دالاس).
الأربعاء، 1 يوليو/تموز 2026
- المباراة 78 (الساعة 00:00 منتصف الليل): أول المجموعة I ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/D/F/G/H) (ملعب نيوجرسي).
- المباراة 79 (الساعة 4:00): المكسيك ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/E/F/H/I) (ملعب مكسيكو سيتي).
- المباراة 80 (الساعة 19:00): أول المجموعة L ضد أفضل ثالث (من المجموعات E/H/I/J/K) (ملعب أتلانتا).
- المباراة 81 (الساعة 23:00): أول المجموعة G ضد أفضل ثالث (من المجموعات A/E/H/I/J) (ملعب سياتل).
الخميس، 2 يوليو/تموز 2026
- المباراة 82 (الساعة 3:00): أمريكا ضد البوسنة والهرسك (ملعب لوس أنجلوس).
- المباراة 83 (الساعة 22:00): أول المجموعة H ضد ثاني المجموعة J (ملعب لوس أنجلوس).
الجمعة، 3 يوليو/تموز 2026
- المباراة 84 (الساعة 2:00): ثاني المجموعة K ضد ثاني المجموعة L (ملعب تورونتو).
- المباراة 85 (الساعة 6:00): سويسرا ضد أفضل ثالث (من المجموعات E/F/G/I/J) (ملعب بي سي بليس).
- المباراة 86 (الساعة 21:00): أستراليا ضد ثاني المجموعة G (ملعب دالاس).
السبت، 4 يوليو/تموز 2026
- المباراة 87 (الساعة 1:00): الأرجنتين ضد ثاني المجموعة H (ملعب ميامي).
- المباراة 88 (الساعة 4:30): أول المجموعة K ضد أفضل ثالث (من المجموعات D/E/I/J/L) (ملعب كانساس سيتي).
ثمن نهائي مونديال 2026 (دور الـ16)
السبت، 4 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 73 ضد الفائز من المباراة 75 (الساعة 20:00).
الأحد، 5 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 74 ضد الفائز من المباراة 77 (00:00 منتصف الليل).
- الفائز من المباراة 76 ضد الفائز من المباراة 78 (الساعة 23:00).
الإثنين، 6 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 79 ضد الفائز من المباراة 80 (الساعة 3:00).
- الفائز من المباراة 83 ضد الفائز من المباراة 84 (الساعة 22:00).
الثلاثاء، 7 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 81 ضد الفائز من المباراة 82 (الساعة 3:00).
- الفائز من المباراة 86 ضد الفائز من المباراة 88 (الساعة 7:00).
- الفائز من المباراة 85 ضد الفائز من المباراة 87 (الساعة 23:00).
ربع نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ8)
الخميس، 9 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 89 ضد الفائز من المباراة 90 (الساعة 23:00).
الجمعة، 10 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 93 ضد الفائز من المباراة 94 (الساعة 22:00).
الأحد، 12 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 91 ضد الفائز من المباراة 92 (00:00 منتصف الليل).
- الفائز من المباراة 95 ضد الفائز من المباراة 96 (الساعة 4:00).
الدور نصف النهائي (المربع الذهبي)
الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 (الساعة 22:00).
الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026
- الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 (الساعة 22:00).
مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)
الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
- الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 (00:00 منتصف الليل).
المباراة النهائية لكأس العالم 2026
الأحد، 19 يوليو/تموز 2026
الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (الساعة 22:00).
قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات مونديال 2026
تحظى البطولة بتغطية تلفزيونية فضائية ورقمية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشبكات التالية:
- شبكة بي إن سبورتس: الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة (بي إن سبورتس ماكس)، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة وحفل الافتتاح.
- شبكة قنوات الكاس: ستنقل البطولة عبر باقاتها الإضافية بالتنسيق مع بي إن سبورتس.
- منصة فيفا بلس (FIFA+) الرقمية الرسمية.
- الترددات الأرضية: تشتري بعض الدول العربية المشاركة حقوق بث مبارياتها على الترددات الأرضية فقط.
- الجزيرة نت: يمكنكم متابعة كل مباريات كأس العالم 2026 عبر التغطيات المباشرة لموقع "الجزيرة نت".