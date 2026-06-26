جدول مباريات دور الـ32 في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والملاعب

اتضحت ملامح دور الـ 32 في كأس العالم 2026 لكرة القدم شيئاً فشيئاً، مع اقتراب نهاية مباريات دور المجموعات في المونديال بنسخته الموسعة بمشاركة 48 منتخبًا.

وفيما يلي نستعرض مباريات الأدوار الإقصائية والمواجهات التي تم تأكيدها، مع ذكر مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والملاعب.

مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 (حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة)

الأحد، 28 يونيو/حزيران 2026

المباراة 73 (الساعة 22:00): جنوب أفريقيا ضد كندا (ملعب لوس أنجلوس).

الإثنين، 29 يونيو/حزيران 2026

المباراة 74 (الساعة 20:00): البرازيل ضد اليابان (ملعب هيوستن).

المباراة 75 (الساعة 23:30): ألمانيا ضد أفضل ثالث (من المجموعات A/B/C/D/F) (ملعب بوسطن).

الثلاثاء، 30 يونيو/حزيران 2026

المباراة 76 (4:00): هولندا ضد المغرب (ملعب مونتيري).

المباراة 77 (الساعة 20:00): كوت ديفوار ضد ثاني المجموعة I (ملعب دالاس).

الأربعاء، 1 يوليو/تموز 2026

المباراة 78 (الساعة 00:00 منتصف الليل): أول المجموعة I ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/D/F/G/H) (ملعب نيوجرسي).

المباراة 79 (الساعة 4:00): المكسيك ضد أفضل ثالث (من المجموعات C/E/F/H/I) (ملعب مكسيكو سيتي).

المباراة 80 (الساعة 19:00): أول المجموعة L ضد أفضل ثالث (من المجموعات E/H/I/J/K) (ملعب أتلانتا).

المباراة 81 (الساعة 23:00): أول المجموعة G ضد أفضل ثالث (من المجموعات A/E/H/I/J) (ملعب سياتل).

الخميس، 2 يوليو/تموز 2026

المباراة 82 (الساعة 3:00): أمريكا ضد البوسنة والهرسك (ملعب لوس أنجلوس).

المباراة 83 (الساعة 22:00): أول المجموعة H ضد ثاني المجموعة J (ملعب لوس أنجلوس).

الجمعة، 3 يوليو/تموز 2026

المباراة 84 (الساعة 2:00): ثاني المجموعة K ضد ثاني المجموعة L (ملعب تورونتو).

المباراة 85 (الساعة 6:00): سويسرا ضد أفضل ثالث (من المجموعات E/F/G/I/J) (ملعب بي سي بليس).

المباراة 86 (الساعة 21:00): أستراليا ضد ثاني المجموعة G (ملعب دالاس).

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السبت، 4 يوليو/تموز 2026

المباراة 87 (الساعة 1:00): الأرجنتين ضد ثاني المجموعة H (ملعب ميامي).

المباراة 88 (الساعة 4:30): أول المجموعة K ضد أفضل ثالث (من المجموعات D/E/I/J/L) (ملعب كانساس سيتي).

ثمن نهائي مونديال 2026 (دور الـ16)

السبت، 4 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 73 ضد الفائز من المباراة 75 (الساعة 20:00).

الأحد، 5 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 74 ضد الفائز من المباراة 77 (00:00 منتصف الليل).

الفائز من المباراة 76 ضد الفائز من المباراة 78 (الساعة 23:00).

الإثنين، 6 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 79 ضد الفائز من المباراة 80 (الساعة 3:00).

الفائز من المباراة 83 ضد الفائز من المباراة 84 (الساعة 22:00).

الثلاثاء، 7 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 81 ضد الفائز من المباراة 82 (الساعة 3:00).

الفائز من المباراة 86 ضد الفائز من المباراة 88 (الساعة 7:00).

الفائز من المباراة 85 ضد الفائز من المباراة 87 (الساعة 23:00).

ربع نهائي كأس العالم 2026 (دور الـ8)

الخميس، 9 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 89 ضد الفائز من المباراة 90 (الساعة 23:00).

الجمعة، 10 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 93 ضد الفائز من المباراة 94 (الساعة 22:00).

الأحد، 12 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 91 ضد الفائز من المباراة 92 (00:00 منتصف الليل).

الفائز من المباراة 95 ضد الفائز من المباراة 96 (الساعة 4:00).

الدور نصف النهائي (المربع الذهبي)

الثلاثاء، 14 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 97 ضد الفائز من المباراة 98 (الساعة 22:00).

الأربعاء، 15 يوليو/تموز 2026

الفائز من المباراة 99 ضد الفائز من المباراة 100 (الساعة 22:00).

مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)

الأحد، 19 يوليو/تموز 2026

الخاسر من نصف النهائي 1 ضد الخاسر من نصف النهائي 2 (00:00 منتصف الليل).

المباراة النهائية لكأس العالم 2026

الأحد، 19 يوليو/تموز 2026

الفائز من نصف النهائي 1 ضد الفائز من نصف النهائي 2 (الساعة 22:00).

قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات مونديال 2026

تحظى البطولة بتغطية تلفزيونية فضائية ورقمية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الشبكات التالية: