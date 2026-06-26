تصريحات تفتح ملفا شائكا.. لماذا يشيد والد هالاند بسان جيرمان الآن؟

أثارت تصريحات والد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند جدلا واسعا بشأن مستقبل نجله الذي يدافع عن ألوان مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما أشاد بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي واعتبره أحد أبرز الأندية على الساحة الأوروبية، وذلك في وقت يعيش فيه اللاعب واحدة من أفضل فتراته على المستوى الدولي.

وتحدث آلف إينغ هالاند خلال مقابلة إعلامية مع قناة «آر إم سي سبورت»، بعدما طُرح عليه سؤال يتعلق بمستقبل ابنه، لا سيما ما إذا كان انتقاله إلى باريس سان جيرمان واردا، وذلك قبيل المواجهة الحاسمة بين منتخبي فرنسا والنرويج.

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وقال والد اللاعب: "باريس سان جيرمان ناد رائع، وأتمنى لهم كل التوفيق. لقد خاضوا موسمين استثنائيين تُوّجوا خلالهما بلقبين في دوري أبطال أوروبا".

وفي إشارة إلى تقارير سابقة، رد والد هالاند قائلا: "إنه ناد عريق، لكن الشائعات كانت لا أساس لها من الصحة آنذاك".

وأضاف: "لم يكن التوقيت مناسبا، لم يكن الوقت ملائما. لا يزال باريس سان جيرمان ناديا من الطراز الرفيع، وأتمنى لهم كل التوفيق. لا أعلم، الأيام ستكشف الحقيقة، لكن لا شيء مستحيل".

وأضافت التصريحات بعدا جديدا للنقاش الدائر بشأن مستقبل النجم الشاب، الذي يواصل تقديم مستويات لافتة في أول ظهور له في كأس العالم، وسط اهتمام متزايد بمسار مسيرته المقبلة على مستوى الأندية الكبرى.

في المقابل، يواصل هالاند خطف الأضواء خلال مشاركته الأولى في المونديال، بعدما قدّم أداء مميزا جعله من أبرز نجوم البطولة منذ انطلاقتها.

وتمكن المهاجم النرويجي من تسجيل أربعة أهداف في أول مباراتين أمام منتخبي العراق والسنغال، ليؤكد قدراته التهديفية العالية ويضع نفسه ضمن قائمة أكثر اللاعبين تأثيرا في النسخة الحالية من البطولة.

وعزز هذا التألق مكانته كأحد أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية، في ظل تزايد الاهتمام بمستقبله مع الأندية الكبرى.

عقد طويل وأبواب انتقال مغلقة مؤقتا

على صعيد الأندية، لا يزال هالاند مرتبطا بعقد طويل الأمد مع ناديه الحالي مانشستر سيتي، الممتد حتى 30 يونيو/حزيران 2034، ما يجعل فكرة رحيله في المستقبل القريب معقدة من الناحية التعاقدية.

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ورغم ذلك، لم تتقدم أي أندية بعروض رسمية قادرة على كسر الأرقام القياسية في سوق الانتقالات حتى الآن، في ظل القيمة الفنية الكبيرة للاعب ودوره المحوري مع فريقه.

هذا الوضع يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، لكنه في الوقت نفسه يبقي اللاعب في دائرة الاستقرار الفني خلال المرحلة الحالية.

والد هالاند يفتح الباب؟

في خضم هذا المشهد، جاءت تصريحات والد اللاعب لتعيد الملف إلى الواجهة بقوة، بعدما تحدث بإيجابية عن باريس سان جيرمان، واصفا إياه بأنه من الأندية الكبيرة ذات التاريخ القوي والحضور المميز على الساحة الأوروبية.

وأشار إلى أن ما تردد سابقا حول انتقال محتمل لم يكن دقيقا في توقيته، مؤكدا أن كثيرا من الأخبار المتداولة لا تعكس الصورة الحقيقية.

كما شدد على أن المستقبل لا يمكن التنبؤ به، وأن جميع الاحتمالات تبقى واردة، دون استبعاد أي خيار يتعلق بمسار مسيرة ابنه.

وأكد أن القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب لن يكون مرتبطا بالضجيج الإعلامي، بل بالظروف الرياضية والتعاقدية في الوقت المناسب.

وأضاف أن الوقت وحده كفيل بكشف الحقيقة، في إشارة إلى أن أي حسم محتمل سيأتي لاحقا وفق تطورات المشهد الكروي.