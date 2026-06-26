تأهل تاريخي ومشكلة بلا حل.. أرقام فرضت نفسها في مباراة ألمانيا والإكوادور

حقق منتخب الإكوادور فوزا تاريخيا مهما على ألمانيا بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2026، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

وجاء تأهل منتخب الإكوادور إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد أن حقق ذلك سابقا في نسخة 2006.

كما أن هذه هي المرة الثانية فقط التي ينجح فيها منتخب الإكوادور في قلب تأخره إلى فوز في مباراة بكأس العالم، بعد فوزه 2-1 على هندوراس في عام 2014.

وخسر منتخب الإكوادور في مباراة واحدة فقط من آخر 22 مباراة خاضها في جميع المسابقات (فاز في 9 وتعادل في 12)، ويعد هذا الفوز الأول له على منتخب أوروبي منذ انتصاره 3-2 على البرتغال في فبراير/شباط 2013 (تعادل في 5 وخسر في 4 منذ ذلك وحتى اليوم).

ومنذ كأس العالم 1998، هذه هي المرة الثانية فقط التي يخسر فيها منتخب ألمانيا مباراة في البطولة بعد أن كان سجل أولا (فاز في 25 وتعادل في 2)، وذلك بعد هزيمته 1-2 أمام اليابان في عام 2022.

رقم سلبي ألماني

فشل منتخب ألمانيا في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر تسع مباريات له في كأس العالم، وهي أطول سلسلة له في البطولة بالتساوي مع مبارياته التسع الأولى بين عامي 1934 و1954؛ آخر مباراة حافظ فيها على نظافة شباكه كانت في نهائي 2014 ضد الأرجنتين.

شهدت المباراة تسجيل كلا المنتخبين في وقت مبكر (الدقيقة 08:26)، الأسرع لطرفي مباراة في دور المجموعات بكأس العالم منذ فوز الأرجنتين 3-2 على نيجيريا عام 2014 (الدقيقة 03:46).

هدف ليروي ساني (01:49) هو ثاني أسرع هدف يسجله منتخب ألمانيا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، خلف هدف إرنست لينر ضد النمسا عام 1934 (الدقيقة الأولى).

منذ أول مباراة للمدرب يوليان ناغلسمان مع منتخب ألمانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ساهم فلوريان فيرتز في أهداف أكثر من أي لاعب آخر (21) بواقع 11 هدفا، و10 تمريرات حاسمة، وهو اللاعب الوحيد الذي وصل إلى رقم مزدوج في كل من الأهداف والتمريرات الحاسمة.

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سجل نيلسون أنغولو أهدافه الثلاثة مع منتخب الإكوادور خلال آخر ست مباريات له، وهدفه هو الأول للمنتخب في كأس العالم 2026، وجاء من التسديدة رقم 40 للمنتخب في البطولة.

هدف الفوز الذي سجله غونزالو بلاتا كان الهدف رقم 20 من ركلة ركنية في كأس العالم 2026، وهي النسخة الرابعة في تاريخ البطولة المسجّل (منذ 1966) التي تشهد 20 هدفا أو أكثر من ركنيات، بعد عام 2014 (26)، وعام 2018 (26)، وعام 1998 (21).

خاض مانويل نوير مباراته رقم 22 أساسيا في كأس العالم، الأكثر لأي لاعب ألماني بالتساوي مع لوثار ماتيوس وميروسلاف كلوزه، بينما يتفوق عليهما فقط ليونيل ميسي (26) وباولو مالديني (23) في عدد المباريات كمشاركة أساسية في تاريخ البطولة.