بين التأهل وشبح إسبانيا.. لماذا قد لا ترغب الجزائر والنمسا في الفوز؟

تستحوذ المواجهة الحاسمة التي ستجمع المنتخبين الجزائري والنمساوي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026 المقررة يوم 28 يونيو/حزيران الجاري، على اهتمام خاص لا يحدد فقط هوية المتأهلين، بل يطرح أيضًا معادلة غير مألوفة قد تجعل احتلال المركز الثاني أقل إغراءً من المعتاد.

وتتمحور هذه التساؤلات حول ما إذا كان الطرفان سيلجآن إلى "ترتيب" نتيجة المباراة تكتيكيا لتأمين مصالحهما المشتركة، وهو الأمر الذي يضع المواجهة بشكل تلقائي تحت مجهر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يفرض رقابة صارمة على مباريات الجولة الأخيرة منعاً لأي سلوك يضرب مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف.

ويصل المنتخبان إلى هذه المواجهة وهما متساويان برصيد ثلاث نقاط لكل منهما. وتشير الحسابات الرقمية للمجموعة العاشرة إلى أن نتيجة التعادل تضمن تأهل الجزائر والنمسا معاً إلى الدور المقبل؛ حيث تمتلك النمسا 3 نقاط (فارق أهداف 0) والجزائر 3 نقاط (فارق أهداف -2)، خلف الأرجنتين المتصدرة بـ6 نقاط.

فالجزائر استهلت مشوارها بخسارة ثقيلة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، قبل أن تستعيد توازنها بفوز ثمين على الأردن بنتيجة 2-1. أما النمسا فبدأت البطولة بانتصار على الأردن 3-1، ثم خسرت أمام الأرجنتين بهدفين دون مقابل.

وبينما تبدو المنافسة على بطاقات التأهل أمرًا طبيعيًا، فإن نظام كأس العالم الجديد الذي يضم 48 منتخبًا أفرز حسابات أكثر تعقيدًا في ما يتعلق بمسار الأدوار الإقصائية.

المركز الثاني.. طريق محتمل نحو إسبانيا

أفرد موقع "آر إم سي" الفرنسي مساحة للحديث عن الاحتمالات التي تشير إلى أن صاحب المركز الثاني في المجموعة العاشرة قد يصطدم بمتصدر المجموعة الثامنة في دور الـ32، وهو المركز الذي تبدو إسبانيا الأقرب لاحتلاله، رغم أنها لم تحسم الصدارة رسميا قبل مواجهتها الأخيرة أمام أوروغواي.

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ولهذا السبب، قد لا يكون إنهاء المجموعة في المركز الثاني الخيار الأكثر راحة، خاصة أن بعض السيناريوهات الحالية تمنح صاحب المركز الثالث مسارا أقل تعقيدا نسبيا في الأدوار المقبلة.

فإذا تمكن صاحب المركز الثالث من هذه المجموعة من التأهل ضمن أفضل الثوالث، فقد يواجه الولايات المتحدة، متصدرة المجموعة الرابعة، في دور الـ32، أو متصدر المجموعة السابعة الذي تتصدره مصر حاليا.

كما قد تضعه القرعة في مواجهة متصدر المجموعة الثانية، سويسرا، أو متصدر المجموعة الحادية عشرة، كولومبيا، وفق الترتيب الحالي. غير أن هذا المسار قد يقوده أيضًا إلى مواجهة متصدر المجموعة الثانية عشرة، إنجلترا، ما يجعل الصورة مفتوحة على عدة احتمالات.

المركز الثالث ليس ضمانة

ورغم أن المركز الثالث قد يبدو مغريا من زاوية القرعة، فإن بلوغ الدور المقبل من هذا الموقع يبقى رهين التواجد ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الاثنتي عشرة.

وتُظهر النماذج الإحصائية أن المنتخب الذي ينهي الدور الأول برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف (-1) يمتلك فرصة تبلغ 84.2% للتأهل، فيما تتراجع هذه النسبة إلى 63.4% عند فارق أهداف (-2)، ثم إلى 41.8% إذا بلغ (-3)، قبل أن تنخفض إلى 26.9% فقط عند (-4).

وتتمتع النمسا بأفضلية واضحة في هذه الحسابات بفضل فارق الأهداف الأفضل، إذ تقدر فرصها في بلوغ دور الـ32 بنسبة 97.5%، مقابل 82.9% للجزائر، وفق بيانات "فوتبال ميت داتا ".

كما تشير الأرقام إلى أن احتمال إنهاء النمسا للمجموعة في المركز الثالث يبلغ 27.7%، مقابل 72.3% للجزائر. وفي حال احتلال هذا المركز، ترتفع فرص التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث إلى 25.2% للنمسا و55.2% للجزائر.

التعادل قد يخدم النمسا أكثر

ويبدو أن نتيجة التعادل قد تصب بشكل أكبر في مصلحة المنتخب النمساوي، إذ تكفل له المركز الثاني بفضل تفوقه في فارق الأهداف. أما بالنسبة للجزائر، فإن الحسابات تبدو أكثر تعقيدًا، وقد لا يكون الاكتفاء بنقطة التعادل كافيًا لضمان وضع مريح.

كما أن أي رهان على الحسابات أو انتظار نتائج أخرى قد يحمل مخاطرة كبيرة بالنسبة لـ"محاربي الصحراء"، خاصة أن الخسارة سترفع بشكل ملحوظ من احتمالات مغادرتهم البطولة، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة الإقصاء في هذا السيناريو قد تصل إلى 44.8%.

ورغم تشابك الاحتمالات، فإن المنتخبين سيدخلان المباراة وهما يملكان أفضلية مهمة تتمثل في معرفة جميع نتائج المجموعات الأخرى مسبقا، إذ تُقام المواجهة بعد انتهاء مباريات الدور الأول بالكامل، ما يتيح للجهازين الفنيين الاطلاع بدقة على عدد النقاط وفوارق الأهداف المطلوبة لحجز بطاقة التأهل، سواء عبر المركز الثاني أو ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

فرص تأهل صاحب المركز الثالث في كل مجموعة

المجموعة الأولى: كوريا الجنوبية – 69.7%.

المجموعة الثانية: البوسنة والهرسك – 100% (متأهلة).

المجموعة الثالثة: اسكتلندا – 13.4%.

المجموعة الرابعة: باراغواي – 99.9%.

المجموعة الخامسة: الإكوادور – 100% (متأهلة).

المجموعة السادسة: السويد – 100% (متأهلة).

المجموعة السابعة: مصر أو بلجيكا أو إيران أو نيوزيلندا – 47.1%.

المجموعة الثامنة: إسبانيا أو الرأس الأخضر أو أوروغواي أو السعودية – 28.2%.

المجموعة التاسعة: السنغال أو العراق – 54.8%.

المجموعة العاشرة: الجزائر أو النمسا – 51.1%.

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال أو جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوزبكستان – 46.6%.

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا أو كرواتيا أو غانا – 89.1%.

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وتؤكد هذه الأرقام أن معركة التأهل لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، وأن هوية عدد من المتأهلين إلى دور الـ32 لن تُحسم إلا مع صافرة نهاية الجولة الأخيرة.